El coordinador del PAN, en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, afirmó que la nueva iniciativa de reforma en materia electoral, de la presidenta Claudia Sheinbaum, generará más costos que ahorros, porque aumentarían el número de regidores en más de mil municipios, si se aprueba con la redacción con la que fue presentada.

El proyecto del Ejecutivo establece que los municipios deberán tener un máximo de 17 regidores, pero sólo se aplicaría a 56 municipios del país, que son los que tiene más de ese número de integrantes.

Por el contrario, la iniciativa pone un tope mínimo de nueve regidores, y en el país, 1 mil 089 municipios, en 16 entidades, tienen un número menor, por lo que estarían obligados a aumentar su plantilla de regidores.

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“La presidenta tendría que correr a quien redactó esa barbaridad. ¿Cuántos municipios de los más de 2 mil 500 de este país tienen más de 17 integrantes en el cabildo? Ni siquiera 60, son alrededor de 56 municipios a los que les estarían retirando un par de regidores. Ahora, ¿qué pasa con el límite inferior? ¿Cuántos municipios tienen menos de 9 integrantes? Pues casi 1 mil 100. Esto es una locura porque a 1 mil 100 municipios los estarían obligando a crecer su número de integrantes”; explicó.

El legislador panista también dijo que están de acuerdo con que se incluya la campaña presidencial en la revocación de mandato, pero con un piso parejo para que todos expresen su opinión, y no sólo el Ejecutivo.

“A nosotros no nos preocupa si la presidenta quiere ir a la boleta o no en el mismo día de las elecciones. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo redactaron? Dicen que la presidencia puede hacer campaña sin límites utilizando todos los recursos, pidiendo el voto a su favor. Ok, pero ¿cuál es el problema? Lo que dice después: que todos los demás no podemos hacer un anuncio sobre el tema, que no podemos prácticamente hablar sobre el tema… Si quieren una revocación, va, pero que vaya en serio, que todos podamos opinar de manera libre”, dijo.

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