La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 19 de marzo se tiene prevista una concentración de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación a las 9 horas, en las inmediaciones de la Torre del Caballito, en Paseo de la Reforma. Exigen la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales: derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar. mejores condiciones laborales e incremento salarial al 100%.

Las Mercaditas Autónomas Momoxcas se reunirán a las 9 horas en la explanada de la alcaldía Milpa Alta. Llevarán a cabo la Mercadita Feminista como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses, busca visibilizar y erradicar las desigualdades que afectan a este sector de la población.

El Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestará a las 10 horas en su sede, en la colonia Tabacalera. Llevarán a cabo el "Encuentro para el diálogo nacional de organizaciones y movimientos sociales".

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El colectivo Plataforma 420 se manifestará a la 13 horas en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento politico-cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

También se reunirán a las 12 horas en el Monumento a la Madre.

El Comité 21 de Marzo del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5 "Benito Juárez" se reunirá en el Parque de la Ciudadela, en la colonia Centro. Celebrarán el XXIII Aniversario de la conformación de su organización.

El grupo 40 días por la vida se manifestará a lo largo del día en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

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El grupo Pan y Rosas MX asistirá al Zócalo capitalino a las 15 horas, en apoyo a la jornada de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres se hará presente durante el día en la sede de la Sección 9 en la colonia Centro. Exigen el pago retroactivo de cambio de categorías desde noviembre del 2025 y la liberación de 241 plazas.

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