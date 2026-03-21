Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto líder de “La Barredora”, interpuso una queja contra la resolución del juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca, Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, que desechó por improcedente la demanda de amparo que tramitó este mes para evitar ser extraditado a los Estados Unidos.

En acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez notificó que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco tramitó el medio de impugnación, mismo que será turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (Edomex), para su análisis y resolución.

“Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el autorizado del quejoso **, por medio del cual, interpone recurso de queja en contra de la determinación de nueve de este mes y año. SE TIENE POR INTERPUESTO RECURSO DE QUEJA”, informó el juzgador.

Lee también Anticorrupción corrige monto de seis “pensiones doradas” de extrabajadores de Pemex

El presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena es trasladado a México, tras ser expulsado de Paraguay, el 17 de septiembre de 2025. Foto: Especial

El 10 de marzo pasado, Niño Jiménez desechó el amparo del exmando policiaco, preso en el penal del Altiplano, contra el acuerdo de extradición y su ejecución, toda vez que el amparo no procede cuando se reclaman actos futuros, probables o remotos.

En su escrito de demanda, el presunto líder del grupo criminal “La Barredora” afirmó que presentó la demanda porque el 5 de marzo de 2026 custodios del penal del Altiplano le comentaron que “ya me iba al gabacho” porque existe una orden de extradición, sin que a la fecha se le haya notificado procedimiento alguno.

“Durante mi reclusión, el día 5 de marzo de 2026, personal (custodios) del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano" me comentaron que "ya me iba al gabacho" porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que se robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente (anexo 2), sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de autoridades de los Estados Unidos de América”.

Lee también Llegan más de mil elementos del Ejército a Baja California, Chihuahua y Guanajuato; refuerzan seguridad

No obstante, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez desechó el recurso porque el “juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, pues por regla, el acto reclamado debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues sólo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica de la persona quejosa, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro