Sergio Salomón Céspedes, titular de Instituto Nacional de Migración (INM), encabezó el arranque del operativo Héroes y Heroínas Paisanos de Semana Santa 2026, que incluye a becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En la ciudad de Oaxaca, junto al gobernador Salomón Jara, el titular del INM reconoció a la fuerza migrante en el exterior, así como la "política humanista" del gobierno federal.

Para este operativo, se contará con la participación de personas voluntarias de la sociedad civil, así como de jóvenes del "Programa Jóvenes Construyendo el Futuro", quienes brindarán orientación y asistencia a los connacionales.

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Se tiene contemplada la participación de 367 jóvenes y 192 observadores para atender 250 módulos de atención ubicados en los principales cruces fronterizos, aeropuertos internacionales, centrales de autobuses y plazas públicas, con presencia en las 32 entidades federativas.

Además, se distribuirán 600 mil ejemplares de la Guía Heroínas y Héroes Paisanos, edición Semana Santa 2026, de los cuales 570 mil serán en español y 30 mil en inglés; este material informativo se entregará en México, Estados Unidos y Canadá a través de la Red Consular, y la versión impresa incluirá un código QR para descargar la guía completa en formato electrónico.

Sergio Salomón Céspedes reconoció el trabajo y vocación en el INM para evitar abusos, prevenir extorsiones y garantizar un trato digno a los y las connacionales.

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"México avanza hacia una política migratoria humanista, ordenada, segura y con profundo sentido social", aseguró el comisionado de Migración.

El Programa Heroínas y Héroes Paisano, celebra 37 años del inicio de su operación.

"Es resultado de la suma de esfuerzos de alrededor de 40 dependencias federales, así como de autoridades de los tres niveles de gobierno, para llevar a cabo acciones preventivas, de asistencia y orientación, a fin de que el ingreso, tránsito y retorno de nuestros connacionales se realicen con respeto a sus derechos, la seguridad de sus bienes y el conocimiento de sus obligaciones", dijo el INM.

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