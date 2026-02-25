Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cómo saber cuándo inicia tu capacitación?; qué no se te pase la fecha

Al concluir el primer periodo de postulaciones del 2026 de la iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro, muchos de los solicitantes continúan con dudas sobre el siguiente paso después de ser seleccionados.

El programa impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va dirigido a personas entre 19 y 29 años que no se encuentran estudiando, ni cuentan con un trabajo, brindando la oportunidad de obtener experiencia profesional en uno de los centros de trabajo afiliados y otorga un apoyo mensual de $9,583 pesos durante los 12 meses que dura la capacitación.

La dispersión del apoyo se realiza por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Especial

¿Cuándo inicia la capacitación Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los aspirantes seleccionados durante el proceso de vinculación en los más de 36 mil espacios de capacitación, se encuentran a punto de iniciar labores siendo parte de la generación 2026 de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Por este motivo, a través de redes sociales la iniciativa confirmó que el próximo 2 de marzo iniciarán las capacitaciones en el territorio nacional. Además, invitaron a los aprendices a estar atentos a la plataforma para recibir indicaciones específicas de su centro de trabajo.

Recibe asesoría sobre tu participación en el programa

Si eres solicitante o eres aprendiz, la iniciativa puso a disposición un número especial para atender casos de forma individual, además de dudas sobre el proceso de registro y vinculación, cambio de centro de trabajo, apoyo económico y cambio de contraseña.

Para ponerte en contacto y saber sobre tu estatus en el programa, deberás comunicarte al 079, el cual está disponible las 24 horas del día. Asimismo, en este número también se brinda asesoría a los centros de trabajo.

👀 ¡Entérate de los trámites que puedes hacer! 📝

jovenesconstruyendoelfuturo #elfuturoesjoven pic.twitter.com/D5NqZylS2L — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) February 25, 2026

dcs