Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cómo saber cuándo inicia tu capacitación?; qué no se te pase la fecha

Al concluir el primer periodo de postulaciones del 2026 de la iniciativa , muchos de los solicitantes continúan con dudas sobre el siguiente paso después de ser seleccionados.

El programa impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va dirigido a personas entre 19 y 29 años que no se encuentran estudiando, ni cuentan con un trabajo, brindando la oportunidad de obtener experiencia profesional en uno de los centros de trabajo afiliados y otorga un apoyo mensual de $9,583 pesos durante los 12 meses que dura la .

La dispersión del apoyo se realiza por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Especial

¿Cuándo inicia la capacitación Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los aspirantes seleccionados durante el proceso de vinculación en los más de 36 mil espacios de capacitación, se encuentran a punto de iniciar labores siendo parte de la generación 2026 de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Por este motivo, a través de redes sociales la iniciativa confirmó que el próximo 2 de marzo iniciarán las capacitaciones en el territorio nacional. Además, invitaron a los aprendices a estar atentos a la plataforma para recibir indicaciones específicas de su centro de trabajo.

Recibe asesoría sobre tu participación en el programa

Si eres solicitante o eres aprendiz, la iniciativa puso a disposición un número especial para atender casos de forma individual, además de dudas sobre el proceso de registro y vinculación, cambio de centro de trabajo, apoyo económico y cambio de contraseña.

Para ponerte en contacto y saber sobre tu estatus en el programa, deberás comunicarte al 079, el cual está disponible las 24 horas del día. Asimismo, en este número también se brinda asesoría a los centros de trabajo.

