La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) explicar los fundamentos de su resolución, luego de que la Sala Superior dio carpetazo al caso relacionado con Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La Mandataria federal fue cuestionada sobre la decisión del tribunal electoral, que cerró definitivamente el expediente derivado de los videos en los que se observa a Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero de David León Romero, entonces operador político del exgobernador de Chiapas Manuel Velasco, hoy senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al respecto, Sheinbaum señaló que el órgano electoral cuenta con sus propios mecanismos para determinar posibles violaciones a la ley.

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Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia desde Cancún, Quintana Roo (20/03/2026). Foto: Presidencia

“Pues es el tribunal electoral, ¿no? Ellos tienen sus mecanismos para revisar si hubo una violación de algún tipo a las leyes electorales y esa es su resolución. Entonces, pues hay que revisar con base en qué hizo esta resolución”, expresó.

La Presidenta también fue cuestionada sobre si la permanencia de Pío López Obrador cerca del movimiento político podría afectar su imagen pública, a lo que respondió que el propio tribunal ya determinó que no incurrió en delitos.

“Pues ya dijo el tribunal electoral que no cometió ningún delito”, afirmó.

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Sobre la seguridad del periodista que dio a conocer los videos, la titular del Ejecutivo federal indicó que cualquier comunicador puede solicitar protección mediante los mecanismos oficiales existentes, aunque señaló no tener conocimiento de alguna solicitud específica vinculada con este caso.

“¿Y por qué no iba a estar garantizada? Bueno, pues el periodista puede solicitar, cualquier periodista, protección al mecanismo, pero no he escuchado yo nada que tenga que ver con eso”, declaró.

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