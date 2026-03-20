El sistema financiero mexicano enfrenta una nueva etapa en la que la estabilidad ya no es suficiente y debe evolucionar para impulsar el desarrollo económico del país, afirmó Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Durante la clausura de la 89 Convención Bancaria, el funcionario señaló que México requiere un sistema financiero en constante transformación, capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos sin perder su solidez. Subrayó que el reto es fortalecerlo, modernizarlo y dotarlo de mayor capacidad para financiar el crecimiento.

“México necesita un sistema financiero que crezca, pero que crezca bien, que amplíe el financiamiento, pero sobre bases sólidas, que innove, pero con responsabilidad, que llegue a más personas y empresas, pero con confianza. Ese es el equilibrio que debemos cuidar”, dijo.

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Cabrera destacó que el sistema financiero ya atraviesa una transformación relevante, particularmente en el ámbito digital.

Indicó que actualmente existen más de 125 millones de cuentas activas en la banca múltiple y que cerca del 90 por ciento de las operaciones se realizan a través de canales digitales, lo que refleja un cambio estructural en su funcionamiento.

Ante este entorno, explicó que la CNBV trabaja en ajustar la regulación y la supervisión para acompañar la innovación financiera, anticipar riesgos y aprovechar oportunidades. Entre las acciones en curso mencionó la modernización de los sistemas de pago, el fortalecimiento de la supervisión sobre modelos digitales y la actualización de estándares conforme a mejores prácticas internacionales.

“Hoy el sistema financiero mexicano ya cambió. Hoy existen más de 125 millones de cuentas activas en la banca múltiple, y cerca del 90 por ciento de las operaciones se realizan por canales digitales. Esto ya no describe una tendencia, sino una nueva realidad. Sin embargo, el predominio del uso del efectivo en amplios segmentos de la economía sigue siendo un reto relevante.

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“El presidente del organismo regulador enfatizó que la estabilidad financiera sigue siendo un pilar fundamental, al sostener que sobre ella descansan el crédito, la inversión y el ahorro de millones de personas, por lo que el crecimiento del sistema debe darse sobre bases sólidas y con confianza”, dijo.

El funcionario recordó que recientemente suscribió un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para fortalecer el intercambio de información, la coordinación institucional y el análisis conjunto de riesgos.

“Este esfuerzo nos permite avanzar hacia un sistema financiero más transparente, mejor supervisado y con mayores capacidades para detectar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque solo habrá inclusión financiera sostenible si hay confianza sólida en las instituciones", dijo.

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