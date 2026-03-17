En aras de que haya una mayor fiscalización y transparencia en materia electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en su Plan B se busca que en caso de que el INE lo solicite pueda entrar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a investigar el origen de recursos económicos, así como el posible desvío de éstos.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que en esencia el Plan B busca que haya menos privilegios y que se transparenten todos los recursos, entre ellos, que ningún presidente de partido o servidor público gane más que la Presidenta de la República y que se otorguen bonos, seguro de gastos médicos, entre otras prestaciones.

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“Que tenga que haber fiscalización. En el caso de que el INE lo solicite, pues incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera para poder revisar el origen de los recursos, que no haya ningún origen ilícito ya sea de desvío de recursos públicos, de alguna entidad o algún recurso ilícito”.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que el Plan B también señala que la revocación de mandato pueda ser en el tercer o cuarto año del sexenio.

En este sentido, señaló que en su caso, podría ser en el 2027 o 2028.

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