INE añade identidad no binaria y la palabra “indígena” en la nueva credencial para votar; estos son los cambios

A partir del mes de junio, en la Credencial para Votar del Instituto Nacional Electoral (INE) se podrán incluir dos elementos más: identidad de género autopercibida y autoidentificación indígena o afromexicana.

El Consejo General del INE aprobó por unanimidad estos cambios, al considerar que se fortalecerá el reconocimiento de la identificación de la ciudadanía y garantizará el respeto a los derechos y a la no discriminación.

Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, destacó que estos elementos identitarios permitirán al INE contar con información que fortalezca la planeación institucional y una comprensión más precisa de la composición del electorado.

En un comunicado, la consejera electoral subrayó que esto representa un reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la libre autoidentificación, con una credencial “más incluyente” y alineada con los principios del artículo primero de la Carta Magna.

En materia de identidad de género, el Consejo General consideró necesario avanzar en garantía y protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual.

Con los cambios, se incorporará un campo de “Género” adicional al actualmente previsto para “Sexo”.

“La coexistencia de ambos campos permitirá armonizar el cumplimiento del mandato legal con los estándares constitucionales y convencionales en materia de identidad y no discriminación”, señaló el órgano electoral.

¿Cómo incluir estos elementos en mi Credencial para Votar?

Identidad de género autopercibida

El Consejo General del INE explicó que cada persona podrá decidir si desea que en el documento se visualice el campo de “Sexo” o el de “Género”.

Cuando el ciudadano así lo solicite, deberá proporcionar la información de su identidad de género autopercibida y elegir entre las siguientes siglas:

“M” para Mujer.

para Mujer. “H” para Hombre.

para Hombre. “NB” para Persona no binaria.

En este último caso, se reemplazará la letra “X”, actualmente usada en el campo de “Sexo”, por las siglas “NB”.

Autoidentificación indígena

Sobre la autoidentificación indígena y/o afromexicana, el INE estableció que es jurídicamente viable incorporar este dato en la Credencial para Votar, siempre que se conciba como un elemento “subjetivo de la identidad”.

Este dato, por tanto, tendrá efectos únicamente declarativos y no generará derechos político-electorales diferenciados ni podrá usarse como elemento para acreditar el cumplimiento de acciones afirmativas indígenas en el registro de candidaturas.

En ese sentido, las personas podrán optar por imprimir la palabra “Indígena” en su identificación, si así lo manifiestan.

Referente a otros elementos, como un distintivo de incapacidad o una leyenda relativa a la donación de órganos, se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizar un análisis permanente, orientado a valorar su incorporación en el plástico.

Humphrey Jordan expresó tras esta resolución que la Credencial para Votar se refrenda como la identificación más utilizada por la ciudadanía mexicana para acreditar su persona y ejercer sus derechos.

La Comisión del Registro Federal de Electores del INE avaló incorporar nuevos elementos a la credencial para votar. Foto: Especial

INE avala mecanismos de verificación de autenticidad

En sesión extraordinaria, las consejerías electorales también avalaron la actualización del contenido de los códigos bidimensionales QR de alta densidad de la credencial, mediante herramientas tecnológicas.

Con la actualización propuesta para el modelo 2026-2031 se prevé integrar información adicional en el contenido de los códigos QR, como las minucias de dos huellas dactilares, las autoidentificaciones, domicilio, descripción del pueblo indígena (si aplica, y mientras no esté en el catálogo del INPI), mediante procesos de cifrado con llaves criptográficas generadas por dispositivitos especializados de seguridad.

Según la resolución, esto permitirá resguardar la información bajo estándares internacionales de protección.

