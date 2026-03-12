Un nuevo pacto político necesita, ante todo, capacidad de diálogo; el entendimiento es indispensable en cualquier sociedad funcional democrática. Sin interlocución no hay reforma electoral, pero tampoco pacto, expresó el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Diego Valadés Ríos.

Si lo queremos, acotó, precisa de una interlocución constructiva, respetuosa, trazando las diferencias, pero no planteándolas como exclusiones.

Junto con José Woldenberg Karakowsky, Hugo Alejandro Concha Cantú, Jaime Cárdenas Gracia, Rubén Jesús Lara Patrón, Irma Méndez de Hoyos y Blanca Margarita Velázquez Rodríguez participó en la Mesa 1 “La representación política de México en el siglo XXI. ¿Un nuevo pacto político?”, en ocasión del Seminario Universitario “La Reforma Político-Electoral que México requiere”, en la cual dijo: que el problema central es que nuestro sistema representativo sigue siendo “un sistema sin efectos”.

“El Congreso mexicano no se da por aludido con relación a los problemas que se presentan en el territorio y en el sistema político mexicano. Por tanto, tenemos que hacer una reforma del sistema representativo mexicano, porque el que tenemos claramente no funciona”. Además, destacó, se vive una crisis nacional del sistema representativo.

Al hacer uso de la palabra, José Woldenberg Karakowsky, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), se refirió a los procedimientos ocurridos en las reformas electorales de 1994, 1996, 2007 y 2024, las cuales se realizaron por consenso.

En los cambios anteriores el motor fueron las demandas opositoras; hoy la Cámara de Diputados no abrió un espacio para escuchar. “Esta es una reforma del gobierno para el gobierno; las diferentes fuerzas políticas deben estar mejor representadas de acuerdo con sus votos”, comentó.

Durante la mesa moderada por Hugo Alejandro Concha Cantú, titular de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, realizada en el auditorio “Pablo González Casanova” de la FCPyS, Jaime Cárdenas Gracia, investigador del IIJ, mencionó que cualquier reforma debe surgir de la voluntad de los ciudadanos.

Respecto a los 200 diputados de representación proporcional que se propone sean elegidos por sufragio directo mediante un sistema de votación por circunscripción, señaló que “no hay una regresión como se ha dicho porque reducirá el poder de las cúpulas partidistas”.

A decir del académico de la Facultad de Derecho (FD), Rubén Jesús Lara Patrón, ninguna propuesta de la sociedad civil quedó integrada al documento final de la propuesta de reforma.

Para la profesora-investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Irma Méndez de Hoyos, nuestro país tiene un problema de representación.

Blanca Margarita Velázquez Rodríguez, docente de la FD, compartió que, ante la situación de México con un sistema partidista, el ajuste en materia política electoral debe tener consenso. En ese sentido, puntualizó, no hay condiciones para la reforma electoral.

