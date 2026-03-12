El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, dijo que les “inquieta” la ruta del "Plan B" de la presidenta Claudia Sheinbaum, en materia de reforma electoral.

“Estamos discutiendo, estamos analizando porque apenas empezamos ayer la ruta, es lo que nos inquieta y es lo que estamos en reflexión. ¿Cuál es la intención?, si es avanzar en la democracia o se va despanzurrar la democracia, es la clave que hay que resolver”, comentó.

Explicó que no están de acuerdo en la inclusión de las consultas en materia electoral, pero que revisarán todo el proyecto, que será entregado al Congreso el próximo lunes.

“Esa es una reforma de mucho calado, de mucha fuerza, y es ahí donde otra vez está el debate, de si te vas por la ruta de las puras consultas, porque acuérdense que actualmente el tema electoral no está para irse a consultas, lo que se quiere ahora reformar ahí, para que te vayas a consultar, esa es una reforma constitucional.

Todo está en revisión, porque lo que estamos, otra vez, lo que tiene que ver con el concepto de qué República, quieres una República centralista o una República federativa, ese es el eje de discusión de eso”, expuso.

Añadió que está en desacuerdo con que los militantes de Morena califiquen a los petistas como traidores por no apoyar la reforma electoral.

“Yo creo que hace falta que haya autocrítica de parte de Morena, sobre todo, y de reconocer lo que nosotros hemos aportado, porque simplemente se nos sanciona y se nos crítica y se nos sanciona de que somos traidores, que somos no sé cuántas cosas, que nos parece verdaderamente equivocado… fuimos con Andrés, 2002 y en el 2012 lo dejaron solo y abandonado, y el único que se mantuvo fue el PT. Ahora se nos trata como si fuéramos extraños y como si no aportáramos nada”, lamentó.

