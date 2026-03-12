Más Información

Cae en Sinaloa Samuel, uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington; ofrecían un mdd por información para capturarlo

Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva

En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; exhibe a diputados que votaron a favor y en contra

VIDEO Hombre embiste con su auto sinagoga en Michigan y es abatido; un agente de seguridad resulta herido

¿Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla?; funcionarios lamentan asesinato de exlíder sindical del ISSSTE

Luego que su propuesta de fue rechazada en la Cámara de Diputados con los votos en contra de la oposición y del , la presidenta manifestó que en política no hay certeza y expresó que "nadie está vacunado frente a una traición".

A pregunta expresa en conferencia de prensa, la Mandataria federal recordó que en el pasado proceso electoral, los candidatos a diputados federal de Morena, PT y PVEM en el que se comprometieron en que apoyarían las propuestas de la 4T, pero señaló, "se vale no estar de acuerdo".

"Se firmó un acuerdo de todos los candidatos cuando yo era candidata, a diputados de los tres partidos de que se iba a apoyar las propuestas de la 4T, pero bueno, se vale no estar de acuerdo.

"En política, en general, en la vida, no todo es certeza, pero sí hay principios y convicciones. Tú no puedes garantizar que todo ocurra hacia adelante. Lo que puedes garantizar es tu comportamientos y convicciones (…) ¿Garantías? Es muy difícil. Vean al presidente López Obrador, cuántas veces lo traicionaron, cuántos. Nadie está vacunado frente a una traición, un frente, alguien que decida que no vota contigo -aunque no se catalogue como traición - nadie, pero tenemos que seguir avanzando en no ceder frente a la que uno cree que es indispensable", dijo.

