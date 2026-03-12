Luego que su propuesta de reforma electoral fue rechazada en la Cámara de Diputados con los votos en contra de la oposición y del PT y Verde, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que en política no hay certeza y expresó que "nadie está vacunado frente a una traición".

A pregunta expresa en conferencia de prensa, la Mandataria federal recordó que en el pasado proceso electoral, los candidatos a diputados federal de Morena, PT y PVEM firmaron un acuerdo en el que se comprometieron en que apoyarían las propuestas de la 4T, pero señaló, "se vale no estar de acuerdo".

"Se firmó un acuerdo de todos los candidatos cuando yo era candidata, a diputados de los tres partidos de que se iba a apoyar las propuestas de la 4T, pero bueno, se vale no estar de acuerdo.

Lee también Plan B de reforma electoral se aplicará para legisladores locales y el Senado; aprobación reduciría 4 mil mdp

"En política, en general, en la vida, no todo es certeza, pero sí hay principios y convicciones. Tú no puedes garantizar que todo ocurra hacia adelante. Lo que puedes garantizar es tu comportamientos y convicciones (…) ¿Garantías? Es muy difícil. Vean al presidente López Obrador, cuántas veces lo traicionaron, cuántos. Nadie está vacunado frente a una traición, un frente, alguien que decida que no vota contigo -aunque no se catalogue como traición - nadie, pero tenemos que seguir avanzando en no ceder frente a la que uno cree que es indispensable", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr