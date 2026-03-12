La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que sería “muy exagerado” hablar de castigos para los legisladores de la alianza de la Cuarta Transformación que votaron en contra de su iniciativa de reforma electoral y sostuvo que el hecho de que no se haya aprobado no representa una derrota para su gobierno.

En conferencia, la Mandataria federal afirmó que en su movimiento existe libertad para expresar posturas distintas y rechazó prácticas de sanción interna.

“La palabra castigo es muy exagerada. No estamos en aquellos partidos políticos que hacían purgas porque no estaban de acuerdo. No, hay libertad”, expresó.

99% de morenistas votaron a favor: Sheinbaum

Sheinbaum subrayó que la gran mayoría de los legisladores de Morena respaldó la propuesta.

Lee también Concluye reunión de Sheinbaum con legisladores sin acuerdo sobre plan B de reforma electoral; "no se trabajó en un documento formal"

“Del 99% de los legisladores de Morena votaron a favor. Y también diputados del Verde y también diputados del PT votaron a favor”, dijo.

La Presidenta señaló que el rechazo de la iniciativa ya era previsible debido a la correlación de fuerzas en el Congreso.

“Todos sabíamos que no se iba a aprobar”, comentó, al tiempo que cuestionó las críticas de la oposición que la señalan de no buscar consensos.

Según explicó, la propuesta buscaba reducir privilegios en el sistema político, entre ellos modificar el esquema de representación proporcional y disminuir recursos para los partidos.

Lee también Plan B de reforma electoral se aplicará para legisladores locales y el Senado; aprobación reduciría 4 mil mdp

"Entonces era muy claro. La segunda propuesta tiene que ver con lo mismo: disminuir los privilegios”, indicó.

La Mandataria federal insistió en que la decisión de algunos diputados de votar en contra quedará a la vista de la ciudadanía. “La gente ve quién vota qué. Eso sí”, sostuvo.

Sheinbaum, satisfecha con proceso de reforma electoral

Pese al resultado legislativo, Sheinbaum aseguró que se mantiene satisfecha con el proceso y con la postura de su gobierno.

“El que no se haya aprobado, ¿es una derrota? No. Yo estoy muy satisfecha, todo lo contrario”, afirmó.

Argumentó que su administración no está dispuesta a negociar principios fundamentales solo para alcanzar acuerdos políticos.

"No es el consenso por el consenso. Nosotros tenemos un mandato popular y convicciones”, dijo.

¿Traición de legisladores aliados que votaron en contra de reforma electoral?

Al ser cuestionada sobre si considera una traición el voto en contra de algunos legisladores aliados, la Presidenta evitó calificarlo así.

"No, pues tienen su punto de vista. Muchos de ellos no están dispuestos a ceder parte de los privilegios que tienen”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr