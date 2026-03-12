Más Información

Cae en Sinaloa Samuel, uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington; ofrecían un mdd por información para capturarlo

Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva

En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; exhibe a diputados que votaron a favor y en contra

VIDEO Hombre embiste con su auto sinagoga en Michigan y es abatido; un agente de seguridad resulta herido

¿Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla?; funcionarios lamentan asesinato de exlíder sindical del ISSSTE

La presidenta consideró que sería “muy exagerado” hablar de castigos para los legisladores de la alianza de la Cuarta Transformación que votaron en contra de su iniciativa de y sostuvo que el hecho de que no se haya aprobado no representa una derrota para su gobierno.

En conferencia, la Mandataria federal afirmó que en su movimiento existe y rechazó prácticas de sanción interna.

“La palabra castigo es muy exagerada. No estamos en aquellos partidos políticos que hacían purgas porque no estaban de acuerdo. No, hay libertad”, expresó.

99% de morenistas votaron a favor: Sheinbaum

Sheinbaum subrayó que la gran mayoría de los legisladores de Morena respaldó la propuesta.

“Del 99% de los legisladores de votaron a favor. Y también diputados del Verde y también diputados del PT votaron a favor”, dijo.

La Presidenta señaló que el rechazo de la iniciativa ya era previsible debido a la correlación de fuerzas en el Congreso.

“Todos sabíamos que no se iba a aprobar”, comentó, al tiempo que cuestionó las que la señalan de no buscar consensos.

Según explicó, la propuesta buscaba reducir privilegios en el sistema político, entre ellos modificar el esquema de representación proporcional y disminuir recursos para los partidos.

"Entonces era muy claro. La segunda propuesta tiene que ver con lo mismo: disminuir los privilegios”, indicó.

La Mandataria federal insistió en que la decisión de algunos diputados de votar en contra quedará a la vista de la ciudadanía. “La gente ve quién vota qué. Eso sí”, sostuvo.

Sheinbaum, satisfecha con proceso de reforma electoral

Pese al resultado legislativo, Sheinbaum aseguró que se mantiene satisfecha con el proceso y con la postura de su gobierno.

“El que no se haya aprobado, ¿es una derrota? No. Yo estoy muy satisfecha, todo lo contrario”, afirmó.

Argumentó que su administración no está dispuesta a negociar principios fundamentales solo para alcanzar acuerdos políticos.

"No es el consenso por el consenso. Nosotros tenemos un mandato popular y convicciones”, dijo.

¿Traición de legisladores aliados que votaron en contra de reforma electoral?

Al ser cuestionada sobre si considera una traición el voto en contra de algunos legisladores aliados, la Presidenta evitó calificarlo así.

"No, pues tienen su punto de vista. Muchos de ellos no están dispuestos a ceder parte de los privilegios que tienen”, concluyó.

