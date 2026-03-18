Ante el crecimiento económico marginal que el país ha registrado en los últimos años, el sector bancario busca incrementar el crédito que otorga a proyectos productivos, pero asegura que aún falta certeza para detonar las inversiones en México.

“No tenemos tiempo que perder, sin duda. La inversión es confianza, y la confianza se gana. No se decreta. Para tener confianza hay que ganársela: se gana con mucho esfuerzo y se pierde en un minuto. La confianza se tiene que trabajar día con día con reglas claras, estables, predictibilidad, protección, seguridad, etcétera”, dijo en entrevista previa el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano.

“El gobierno está trabajando en todos estos precursores y está generando las condiciones para que poco a poco se vayan incrementando estas condiciones y vaya habiendo la seguridad que va a detonar cada vez más la inversión”.

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De cara la edición 89 de la Convención Bancaria que arranca hoy en Cancún, los banqueros del país recordaron que en el primer año de un nuevo gobierno la economía suele tener un muy bajo desempeño; sin embargo, ante las necesidades de mayor inversión, gasto social e inversión pública y privada del país, se deben generar condiciones para regresar a tasas de crecimiento por encima de las observadas tanto en el sexenio pasado como en el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fuente: Inegi

“Vemos 2026 con niveles de crecimiento mejores. Creemos que el riesgo es al alza, y todo dependerá de que la economía estadounidense se mantenga creciendo en niveles de 3% y 4%, y que se incremente la inversión en México, tanto pública o privada, para que podamos ver índices de crecimiento por encima de 2%”, dijo Romano.

Momento clave

En opinión del presidente del consejo de administración de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela, la falta de tasas de crecimiento más robustas en el país es más compleja ante el escenario actual de reconfiguración de Norteamérica, situación que obliga a mejorar las condiciones para la inversión, señaló.

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“El recurso público, que es escaso, lo tenemos que invertir muy bien en seguridad, infraestructura correcta. Nos faltan muchas carreteras. La cantidad de baches en la Ciudad de México atestigua la problemática de que no hay recursos para eso, la infraestructura hospitalaria y la que más me duele a mí, la educativa”, comentó.

En tanto, el director general de Banamex, Manuel Romo, resaltó que además del entorno internacional, al interior faltan reglas claras para mejorar el ambiente de negocios, principalmente a raíz de la reforma judicial.

“Tenemos que enfocarnos en cómo atendemos los riesgos y los elementos que generan certidumbre al inversionista, y que en ese momento suba el ritmo de la inversión. No nada más la extranjera, que es lo que se lleva los reflectores, sino la más importante, de los mexicanos”, mencionó.

Círculo vicioso

Para el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, actualmente existen las condiciones para que todos los sectores en el país rompan la inercia del bajo crecimiento y alcancen el potencial que por años se ha esperado de México.

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“Nos falta que nos la creamos. Si sale [bien la renegociación] del T-MEC, que me canso que va a salir; si el Plan México lo sabemos aterrizar bien. Lo que necesitamos es que nos la creamos los mexicanos y que empecemos a romper ese círculo vicioso”, aseguró.

Al respecto, el director general de Santander México, Felipe García Ascencio, dijo que existe un amplio interés de los inversionistas extranjeros por traer sus capitales al país, de forma que hay financiamiento disponible, además de que se busca impulsar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y promover un mayor desarrollo productivo en México.

“Estamos alineados, comprometidos a prestar a todos estos proyectos de infraestructura, energía, agua y toda la agenda que se anunció recientemente. Estamos apoyando de forma muy concreta y pensamos que esto es lo que va a hacer que siga este buen diálogo con la ABM y las autoridades, y que ojalá retomemos un crecimiento con más vigor este 2026 y los siguientes años”, dijo.

La directora general de Multiva, Tamara Caballero, consideró que la actual administración está buscando cómo generar las condiciones para mejorar el crecimiento, por lo que se debe acelerar la ejecución de proyectos.

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“Hay que ejecutar. Aquí está el dinero, aquí está la gente que lo quiere hacer. Por primera vez en muchos años, yo veo que eso se está empezando a proponer y se está empezando a impulsar. Sinceramente, sí veo que hay un movimiento mucho más importante”, subrayó la directiva.

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