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Como consecuencia de un incendio fuera de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex, informó la empresa.
“Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación”, dijo la empresa.
Al momento, el suceso se encuentra controlado y no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores; personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa se encuentra colaborando con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente.
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Pemex expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas.
Asimismo, brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas, en coordinación con las autoridades correspondientes, garantizando que reciban la atención necesaria en este difícil momento, dijo la empresa estatal.
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