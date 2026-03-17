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Como consecuencia de un incendio fuera de la , Tabasco, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex, informó la empresa.

“Petróleos Mexicanos () confirmó que, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación”, dijo la empresa.

Al momento, el suceso se encuentra controlado y no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores; personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa se encuentra colaborando con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente.

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Pemex expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas.

Asimismo, brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas, en coordinación con las autoridades correspondientes, garantizando que reciban la atención necesaria en este difícil momento, dijo la empresa estatal.

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