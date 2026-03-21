Bruselas.— La ketamina gana terreno en el mercado de las drogas de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido. El medicamento se está desviando de canales lícitos para ser traficado clandestinamente desde Europa a otros países, incluyendo México.

El último análisis de las aguas residuales realizado en 66 ciudades por la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) certifica la tendencia al alza en el consumo: “las cargas de ketamina aumentaron 41% entre 2024 y 2025”.

Las mayores concentraciones fueron detectadas en ciudades del Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Bélgica. De mayor a menor, Bristol concentra las tasas más elevadas, seguido por Ámsterdam, Berlín, Eindhoven, Chemnitz, Hasselt y Namur.

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De acuerdo con los resultados del plan de acción sobre drogas sintéticas implementado por la EUDA y el gobierno de Alemania entre 2024 y enero del presente año, el consumo recreativo de ketamina tiene los elementos para convertirse en un peligro de salud pública de amplias dimensiones debido a su disponibilidad, bajo precio y creciente popularidad, particularmente entre los jóvenes. Por el momento, está teniendo cada vez mayor aceptación en grupos específicos, particularmente en contextos de ocio nocturno y recreativos, así como está aumentando su uso en combinación con otras sustancias sicoactivas. En ocasiones, el usuario ni siquiera sabe que consume ketamina al aparecer mezclada con otras drogas, como en el caso de la llamada cocaína rosa. “Es probable que los indicadores disponibles subestimen el verdadero alcance de los daños relacionados con la ketamina. La demanda de tratamiento está aumentando claramente y cada vez se notifican más daños urológicos y sicológicos crónicos”, indica el reporte de la EUDA.

Afirma que en algunos países la problemática llegó a tal nivel, que los servicios de asistencia se ven obligados a crear clínicas especializadas para tratar las complicaciones urológicas asociadas a su consumo, entre ellas la cistitis ulcerosa grave y la disfunción vesical, síntomas recurrentes entre los consumidores crónicos de largo plazo. Desarrollada en la década de 1960 como alternativa más segura a la fenciclidina, la ketamina es una sustancia sintética que acumula una larga trayectoria en la medicina humana y veterinaria como anestésico y analgésico.

Incluso, dada su fiabilidad, acceso y estabilidad química, figura en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Considerada indispensable en la práctica veterinaria por su perfil anestésico, en la última década ha renovado el interés entre la comunidad científica por sus elementos antidepresivos de acción rápida. Dosis controladas se están aplicando en pacientes que padecen depresión y no responden a las terapias convencionales. A la par del interés clínico, la ketamina también ha ido cobrando mayor relevancia en los mercados de drogas ilícitas durante la última década.

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“Sus efectos disociativos y alucinógenos, su coste relativamente bajo por dosis y la percepción entre los consumidores de que conlleva un riesgo agudo menor que otras drogas ilícitas pudo haber contribuido a su creciente popularidad”. Aunque su utilización también habría sido impulsada por la oferta en los ambientes nocturnos y de fiesta. La gran mayoría de ketamina que circula en Europa no viene de canales de producción clandestinos, procede del desvío de las importaciones legítimas, aprovechando lagunas existentes respecto a los volúmenes de importación, las vías de distribución, los agentes implicados y los registros de salida de la Unión.

India aparece con frecuencia como el lugar de producción y principal origen. Alemania figura como el principal importador legítimo y punto clave del desvío inicial dentro de Europa, mientras que los Países Bajos aparecen como un nodo de distribución esencial dentro de Europa. Bélgica y España podrían ser otros puntos importantes. En las rutas de tráfico a gran escala hacia Europa, Kenia y Georgia estarían desempeñando un papel importante de tránsito.

Europa también es punto de distribución global. “Entre los principales destinos no europeos se encuentran Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, pero los informes también indican envíos a México y a partes de Asia —con Hong Kong, Japón, Malasia, Corea del Sur, Taiwán y Vietnam mencionados como ejemplos—, lo que pone de manifiesto el alcance global de las redes europeas de tráfico de ketamina”.

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Entre las redes criminales más mencionadas están las que tienen sede en el Reino Unido, Bulgaria, Holanda y Eslovenia.

“Los patrones de las incautaciones, las tendencias en los precios, la información de mercado y la vigilancia de la dark web, todo esto en su conjunto indica que el tráfico de ketamina en la UE se ha intensificado en los últimos años y se articula en torno a un número limitado de nodos clave vinculados al desvío de ketamina producida legalmente”. Como nota final, el documento señala que el estimulante es un medicamento esencial; sin embargo, la disparidad de enfoques legales en toda Europa ha generado vulnerabilidades en la cadena de suministro que son explotadas por agrupaciones delictivas.