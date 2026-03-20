La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal trabaja para fortalecer la inversión de la industria farmacéutica y de equipos médicos en México, en el marco de las reuniones con Alemania, países nórdicos y la renovación del acuerdo comercial con el bloque europeo.

“Cumpliendo con las reglas comerciales, porque hay reglas comerciales, particularmente el tratado con Estados Unidos y Canadá. Nuestro objetivo es que la asignación de las empresas que van a vender los medicamentos puedan tener mayor desarrollo de plantas en México y eso ya está teniendo resultados”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de marzo desde Cancún, Quintana Roo, destacó que el gobierno federal destina cerca de 140 mil millones de pesos al año para la compra de medicamentos e insumos médicos. Recordó que la empresa Moderna va instalar plantas e implementará estudios clínicos en México.

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“Y la segunda es facilitar los permisos de Cofepris que permitan que la innovación en medicamentos tanto patentes como también la liberación de patentes pueda ser mucho más rápida en México. Nos están dando una enorme posibilidad para medicamentos y las empresas alemanas tienen ya inversiones comprometidas con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía”, explicó.

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