Proyectos energéticos impulsan inversión y crecimiento en el sureste mexicano

El sureste de México es escenario de una inversión de más de 7 mil millones de dólares en infraestructura energética que busca cerrar la brecha que durante décadas mantuvo a la región fuera del mapa industrial del país. El gobierno federal impulsa estas obras como parte del Plan México para reducir la desigualdad histórica de desarrollo entre regiones.

El diagnóstico es claro: en esta región, la electricidad cuesta 35% más que en el noreste del país, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO). En este contexto, la inversión en energía está concentrada en impulsar el uso del gas natural en la región a través de gasoductos y centrales de ciclo combinado.

El gas natural como eje del desarrollo

"El gasoducto de Puerta al Sureste es muy importante. También el ducto Mayakán, de Mérida a Valladolid. Poco a poco se tendría que ir fortaleciendo la seguridad energética de la zona", señaló Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO.

Puerta al Sureste conecta Tuxpan, Veracruz, con Coatzacoalcos y Paraíso, Tabasco, con una inversión de 3 mil 900 millones de dólares, desarrollado por la CFE y la empresa canadiense TC Energía.

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A ese ducto se suma la ampliación del sistema Mayakán (Cuxtal II), una inversión de 2 mil millones de dólares que concluirá en el primer semestre de 2027. Su mayor capacidad permitirá abastecer las plantas de ciclo combinado en Mérida y Riviera Maya, con una inversión conjunta de más de mil 200 millones de dólares. Estos proyectos casi duplicarán la capacidad eléctrica regional y beneficiarán a más de 5 millones de habitantes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Impacto económico y nuevas inversiones

"En términos generales, todos los sectores se van a beneficiar, empezando por hotelería en Riviera Maya, la manufactura ligera o embotelladoras. Y eventualmente te permitiría apostarle a otro tipo de industrias que hoy por hoy no se pueden instalar en la región por falta de suministro eléctrico confiable", explicó Ocampo.

Esa proyección ya tiene ejemplos concretos. Un caso es el anuncio de la construcción de la planta de Heineken en Kanasín, Yucatán. Oriol Bonaclocha, CEO de Heineken México, mencionó a "la infraestructura y la gran conectividad del sureste" como factores detrás de la decisión de instalarse en la región.

El gobierno busca que este dinamismo no quede en casos aislados. A través de los Polos de Desarrollo para el Bienestar —parques industriales con estímulos fiscales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo— se pretende atraer industrias que antes descartaban la región por falta de energía confiable y costos competitivos.

Gas natural y el Corredor Interoceánico fortalecen la competitividad logística y energética del sureste mexicano. Foto: Valente Rosas y Diego Prado/EL UNIVERSAL

Corredor Interoceánico y desarrollo logístico

La pieza logística que completa el esquema es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Conecta los océanos Atlántico y Pacífico a través de mil 200 kilómetros de vías férreas y cuatro puertos modernizados, con operación proyectada para el primer semestre de 2026.

El papel del gas natural en el crecimiento nacional

El gas natural ha sido un catalizador de desarrollo para otras regiones del país. En el norte, el abasto de gas se garantiza a través de sistemas como Los Ramones y Ojinaga–El Encino, que refuerzan el suministro para el corredor Monterrey–Pesquería. Esa infraestructura ha acompañado inversiones como la de Ternium, que destinará 4 mil millones de dólares en su acería de Pesquería.

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En el Bajío, la red Wahalajara, con tramos como La Laguna–Aguascalientes y Villa de Reyes–Aguascalientes–Guadalajara, garantiza un suministro estable para los polos manufactureros de la región. Ese acceso continuo a gas natural ha permitido expansiones industriales como la de Pilgrim’s Pride, con una inversión de 150 millones de dólares para ampliar operaciones en Querétaro.

Para el IMCO, la ventaja competitiva que hace posible todo esto es clara: “sin duda, el gas natural es más barato y eficiente”, afirmó Ocampo.