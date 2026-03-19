Más Información

Sheinbaum pide a banqueros aumentar crédito; "la banca ha dado mucho, necesitamos que dé más”

Sheinbaum pide a banqueros aumentar crédito; "la banca ha dado mucho, necesitamos que dé más”

Banqueros impulsan pago de gasolina con QR; ofrecen más financiamiento para impulsar Pymes

Banqueros impulsan pago de gasolina con QR; ofrecen más financiamiento para impulsar Pymes

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, reconoce desacuerdos por el Plan B; genera inestabilidad a favor de un solo partido, señala

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, reconoce desacuerdos por el Plan B; genera inestabilidad a favor de un solo partido, señala

Ella es Mónica Zambada Niebla, hija de "El Mayo", detenida y liberada por el Ejército; fue excluida de la lista negra en EU

Ella es Mónica Zambada Niebla, hija de "El Mayo", detenida y liberada por el Ejército; fue excluida de la lista negra en EU

Manuel Velasco pide reciprocidad a Morena y apoyar eventual candidatura de Ruth González, esposa de Gallardo; descarta nepotismo en SLP

Manuel Velasco pide reciprocidad a Morena y apoyar eventual candidatura de Ruth González, esposa de Gallardo; descarta nepotismo en SLP

Pío López Obrador reaparece tras carpetazo a investigación por video de sobres amarillos; acusa a Loret de "vil montaje"

Pío López Obrador reaparece tras carpetazo a investigación por video de sobres amarillos; acusa a Loret de "vil montaje"

En medio de una transformación profunda de la economía mundial y un entorno de elevada volatilidad, la economía mexicana se mantiene estable y resiliente, aseguró el titular de la (SHCP), .

Por lo que auguró que en este 2026 apunta a un sólido crecimiento apoyado por los pilares de finanzas públicas responsables y amortiguadores para enfrentar los choques del exterior.

En su participación en la inauguración de la 89 , ponderó que estamos frente a un entorno internacional marcado por episodios de volatilidad financiera, presiones inflacionarias y ajustes en las condiciones monetarias globales.

Lee también

Pero mientras pasa eso, mencionó que para la economía mexicana todo apunta a que en 2026 se tendrá un crecimiento sostenido apoyado por recientes revisiones al alza en las previsiones de instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, entre otros.

Lo anterior, ponderó, gracias a la conducción responsable de las finanzas y deuda pública en niveles sostenibles, y con una estructura que privilegia instrumentos de largo plazo y tasas fijas, financiada sobre todo en el mercado doméstico, permitiendo que las principales agencias calificadoras internacionales sostengan el grado de inversión.

Destacó que con ello se reafirma la confianza en la solidez de sus finanzas públicas y en la conducción responsable de la política económica.

Lee también

Además, enfatizó, la economía cuenta con un escudo financiero con reservas internacionales que superan los 250 mil millones de dólares, uno de los niveles más altos registrados.

“Son un amortiguador importante frente a choques externos, fortaleciendo la estabilidad de nuestro sistema financiero”, manifestó.

También con un sistema financiero sólido y crédito interno al sector privado cercano a los 13 billones de pesos, equivalente aproximadamente al 38% del PIB.

Lee también

En tanto, la cartera de la banca comercial supera los 7 billones de pesos y ha mantenido un crecimiento sostenido en términos reales.

No obstante, hizo ver que se necesita más expansión del crédito productivo y el acceso al financiamiento para acelerar el crecimiento económico y fortalecer el desarrollo de las empresas.

De ahí que pidió a la banca redoblar esfuerzos para que el sistema financiero sea más profundo permitirá y que más empresas inviertan, innoven y crezcan.

También para que más emprendedores transformen ideas en proyectos, y que más regiones se integren plenamente al desarrollo económico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]