En medio de una transformación profunda de la economía mundial y un entorno de elevada volatilidad, la economía mexicana se mantiene estable y resiliente, aseguró el titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Abraham Amador Zamora.

Por lo que auguró que en este 2026 apunta a un sólido crecimiento apoyado por los pilares de finanzas públicas responsables y amortiguadores para enfrentar los choques del exterior.

En su participación en la inauguración de la 89 Convención Bancaria, ponderó que estamos frente a un entorno internacional marcado por episodios de volatilidad financiera, presiones inflacionarias y ajustes en las condiciones monetarias globales.

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Pero mientras pasa eso, mencionó que para la economía mexicana todo apunta a que en 2026 se tendrá un crecimiento sostenido apoyado por recientes revisiones al alza en las previsiones de instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, entre otros.

Lo anterior, ponderó, gracias a la conducción responsable de las finanzas y deuda pública en niveles sostenibles, y con una estructura que privilegia instrumentos de largo plazo y tasas fijas, financiada sobre todo en el mercado doméstico, permitiendo que las principales agencias calificadoras internacionales sostengan el grado de inversión.

Destacó que con ello se reafirma la confianza en la solidez de sus finanzas públicas y en la conducción responsable de la política económica.

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Además, enfatizó, la economía cuenta con un escudo financiero con reservas internacionales que superan los 250 mil millones de dólares, uno de los niveles más altos registrados.

“Son un amortiguador importante frente a choques externos, fortaleciendo la estabilidad de nuestro sistema financiero”, manifestó.

También con un sistema financiero sólido y crédito interno al sector privado cercano a los 13 billones de pesos, equivalente aproximadamente al 38% del PIB.

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En tanto, la cartera de la banca comercial supera los 7 billones de pesos y ha mantenido un crecimiento sostenido en términos reales.

No obstante, hizo ver que se necesita más expansión del crédito productivo y el acceso al financiamiento para acelerar el crecimiento económico y fortalecer el desarrollo de las empresas.

De ahí que pidió a la banca redoblar esfuerzos para que el sistema financiero sea más profundo permitirá y que más empresas inviertan, innoven y crezcan.

También para que más emprendedores transformen ideas en proyectos, y que más regiones se integren plenamente al desarrollo económico.

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