Cancún, QR.— La Asociación de Bancos de México (ABM), en conjunto con las autoridades financieras del país, anunciarán hoy, durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la disminución temporal del cobro de comisiones en pagos con tarjetas en gasolinerías, con el fin de promover el mayor uso de medios digitales de pago y mantener precios accesibles.

En el primer día de actividades de la convención bancaria en Cancún, fuentes consultadas por EL UNIVERSAL informaron que también se preparan cambios en los límites de depósitos en la cuenta bancaria N2, que actualmente es de 3 mil Unidades de Inversión (Udis), equivalente a 26 mil pesos, para alcanzar un máximo de 100 mil pesos.

Los cambios buscan incentivar que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) abran cuentas y puedan ser sujetas de crédito, uno de los principales objetivos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en 2025 solicitó a la banca llevar el financiamiento a 30% de las Pymes en 2030.

También se buscará que las gasolinerías utilicen con mayor fuerza las plataformas Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (DiMo), del Banco de México s cuales no cobran comisión y pueden incentivar el pago con medios digitales.