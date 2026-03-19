El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, dijo que ante la guerra en Irán y sus impactos en el precio del petróleo, nuestro país está blindado ante posibles impactos en la economía.

En conferencia de prensa en el segundo día de actividades de la 89 edición de la Convención Bancaria, resaltó que por años el país ha trabajado para mantener una macroeconomía sólida, con lo cual se pueden enfrentar episodios geopolíticos como el que está presionando a los mercados globales.

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“El tipo de cambio y los índices macroeconómicos no se han alterado de manera importante. La bolsa también está mostrando estabilidad. Es una gran noticia que México trabajó por muchos años en generar estos blindajes económicos para podernos aislar y proteger de fenómenos como una guerra”, dijo el directivo.

Romano abundó que el conflicto en Medio Oriente puede tener impactos en los precios de los combustibles en México y reflejarse en un aumento en la inflación, ante lo cual, el gobierno federal está actuando para tratar de impedir que se refleje en el consumidor final.

En ese sentido, indicó también que el sector bancario del país presentará esta tarde, en la inauguración de la convención bancaria encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, un programa de apoyos para la reducción de comisiones con pagos de tarjetas en gasolineras, a fin de que se desincentive el uso de efectivo al adquirir combustible y se eviten también aumentos de precios.

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Designa Asociación de Bancos de México a Emilio Romano como nuevo presidente. Foto: Especial

Banqueros se reúnen con autoridades antilavado de EU

El miércoles, la Asociación de Bancos de México (ABM) se reunió con autoridades de prevención en lavado de dinero, encabezadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como Lauren Kocinski, Agregada de IRS-CI en Ciudad de México, y Marcos Arellano, Agregado regional de OFAC para México y Centroamérica.

Sobre el tema, el vicepresidente de la ABM, Mauricio Naranjo, explicó que el gremio está trabajando de manera estrecha con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Hay un fuerte intercambio de información con las autoridades estadounidenses, reforzado después de los señalamientos por parte de EU en 2025 contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por supuestas operaciones ilícitas.

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El directivo recordó que dichos señalamientos llevaron a los bancos mexicanos a reforzar sus reglas para prevenir este tipo de ilícitos, ante una revisión mucho más estricta por parte de las autoridades estadounidenses.

De igual forma, la UIF y la CNBV anunciaron el 16 de marzo pasado un acuerdo de colaboración en materia de intercambio de información para aumentar sus controles antilavado.

“La situación a partir de las sanciones es diferente. Estamos en comunicación directa con las autoridades americanas y mexicanas. Creo que la banca hoy está más sólida con las medidas que hemos tomado para que podamos controlar todos estos temas. Obviamente, estamos abocados a prevenir todos los temas de lavado de dinero”, dijo.

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ss/mcc