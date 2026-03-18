Washington. Las empresas de Estados Unidos podrán hacer negocios con la empresa estatal venezolana de petróleo y gas PDVSA, después de que el Departamento del Tesoro flexibilizó el miércoles las sanciones, con limitaciones, mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca maneras de aumentar el suministro mundial de crudo durante la guerra con Irán.

El Tesoro emitió una autorización amplia que permite a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) vender directamente petróleo venezolano a empresas de Estados Unidos y en los mercados internacionales, un cambio enorme después de que, durante años, Washington bloqueara en gran medida las transacciones con el gobierno de Venezuela y su sector petrolero.

Además, la Casa Blanca dijo que Trump eximiría, por 60 días, los requisitos de la Ley Jones para que los bienes enviados entre puertos de Estados Unidos se transporten en embarcaciones con bandera estadounidense. A dicha ley, establecida en la década de 1920 para proteger el sector de construcción naval estadounidense, a menudo se le atribuye el encarecimiento de la gasolina.

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La medida pone de relieve la creciente presión que enfrenta el gobierno republicano para aliviar el alza de los precios del petróleo, mientras Estados Unidos, junto con Israel, libra una guerra con Irán sin una fecha de finalización previsible. Los precios mundiales del petróleo se dispararon desde que Irán detuvo el tráfico a través del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa una quinta parte del petróleo mundial desde el Golfo Pérsico hacia clientes en todo el mundo.

La acción de Estados Unidos tiene como objetivo incentivar nuevas inversiones en el sector energético de Venezuela y pretende beneficiar a ambos países, al tiempo que aumenta el suministro mundial de petróleo, dijo a The Associated Press un funcionario del Tesoro. El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto y declaró bajo condición de anonimato.

Desde la destitución y arresto de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela durante una operación militar que Estados Unidos realizó en enero, el presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela y vendería su petróleo.

La licencia del Departamento del Tesoro proporciona un alivio específico de las sanciones, pero no las retira por completo. La autorización permite que las empresas que existían antes del 29 de enero de 2025 compren petróleo venezolano y participen en transacciones que normalmente estarían prohibidas bajo las sanciones estadounidenses, reabriendo el comercio para un importante productor de petróleo hacia los mercados mundiales.

Pero hay algunos límites.

Los pagos no pueden ir directamente a entidades venezolanas sancionadas como PDVSA, sino que deben enviarse en su lugar a una cuenta especial controlada por Estados Unidos. En otras palabras, Estados Unidos permitirá el comercio de petróleo, pero controlará el flujo de efectivo.

Además, no se permitirán acuerdos con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y algunas entidades chinas. Tampoco están autorizadas las transacciones que involucren deuda o bonos venezolanos.

Se espera que la licencia dé un impulso enorme a la economía venezolana, que depende del petróleo, y ayude a alentar a empresas que se han mostrado recelosas de invertir. La decisión es parte del plan gradual del gobierno de Trump para enderezar a Venezuela. Pero críticos del gobierno venezolano interino argumentan que la medida recompensa los líderes del país sudamericano, todos ellos leales a Maduro y al partido gobernante, mientras continúan la represión, la corrupción y los abusos de derechos humanos.

Muchos trabajadores del sector público sobreviven con unos 160 dólares al mes, mientras el empleado promedio del sector privado ganaba alrededor de 237 dólares el año pasado, cuando la tasa de inflación anual se disparó a 475%, según el banco central de Venezuela, y elevó el costo de los alimentos más de lo que muchos pueden pagar.

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Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo y las utilizó para impulsar lo que alguna vez fue la economía más fuerte de América Latina. Pero la corrupción, la mala gestión y las sanciones económicas de Estados Unidos hicieron que la producción disminuyera de manera constante desde los 3.5 millones de barriles por día que se producían en 1999, cuando Hugo Chávez, el mentor de Maduro, llegó al poder, a menos de 400 mil barriles por día en 2020.

Un año antes, el Departamento del Tesoro del primer gobierno de Trump dejó a Venezuela fuera de los mercados mundiales de petróleo cuando sancionó a PDVSA como parte de una política que castigaba al gobierno de Maduro por realizar actividades corruptas, antidemocráticas y criminales. Eso obligó al gobierno a vender su producción restante de petróleo con descuento —alrededor de 40% por debajo de los precios de mercado— a compradores como China y otros mercados asiáticos. El país incluso comenzó a aceptar pagos en rublos rusos, bienes de trueque o criptomonedas.

La nueva licencia no permite pagos en oro o criptomonedas, incluido el petro, que fue un token cripto emitido por el gobierno venezolano en 2018.

Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la exención de la Ley Jones ayudaría a “mitigar las interrupciones a corto plazo en el mercado petrolero” durante la guerra con Irán y “permitiría que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos de Estados Unidos”.

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