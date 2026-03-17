Delcy Rodríguez decreta Día de Júbilo Nacional en Venezuela; equipo de beisbol gana clásico mundial ante EU

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Ante el triunfo de Venezuela frente a Estados Unidos (EU) en el Clásico Mundial de Beisbol, la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, decretó Día de Júbilo Nacional.
Así lo anunció a través de su cuenta de X. "He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales".
De acuerdo con la mandataria encargada, la cual cubre a Nicolás Maduro después de haber sido arrestado por el gobierno estadounidense a comienzos de enero por narcotráfico, el fin es que las y los jóvenes acudan a las calles, parques, plazas y canchas "a celebrar".
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"¡Mañana todos al gran concierto Venezuela triunfa unidad!", concluyó. Al final del partido, celebrado en el LoanDepot Park esta noche, acabó 3-2 a favor de este país de Latinoamérica y el Caribe.
Después de la derrota de los nortamericanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó en su cuenta de Truth Social. "STATEHOOD!!!", que alude a adhesión de Venezuela como el estado 51.
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dft
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