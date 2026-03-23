Docenas de cartones de cerveza fueron saqueados por pobladores y automovilistas de la caja de un tráiler que sufrió un accidente sobre la autopista Córdoba-Veracruz.

Fue a la altura del municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona montañosa central de Veracruz, donde el tráiler sufrió una avería y se le desprendió la caja que obstruyó la vialidad.

Decenas de personas comenzaron a llegar al sitio y aprovecharon para apoderarse de la carga, llevándose cientos de cartones de cerveza.

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El saqueo ocurrió a unos metros de ocurrido un segundo accidente de dos tráileres que se impactaron al no poder frenar ante la instrucción de la autopista.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos y cuerpos de auxilio acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Ninguno de los saqueadores fue detenido.

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