Agentes federales ingresaron a un inmueble ubicado en el norte de Veracruz, donde lograron asegurar docenas de artefactos explosivos, pólvora, estopines, hidrogel y mezclas de sustancias químicas para hacer explosivos.

El cateo ocurrió en el municipio de Coyutla, donde se llevaban a cabo diligencias realizadas por el Ministerio Público Federal por un delito previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las autoridades localizaron en el interior seis salchichas de hidrogel, 10 estopines, 38 artefactos explosivos, un recipiente con pólvora.

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Así como 19 cilindros, un kilo de sustancia química para la elaboración de explosivos, cuatro pastillas de hipoclorito, pipetas, un embudo de separación, una báscula digital de plástico, un matraz y una mascarilla sin filtros.

El material asegurado fue inhabilitado por especialistas en materiales de guerra, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Mientras que el inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía Federal en la entidad, que continúa con la integración de la carpeta de investigación.

La FGR detalló que el cateo autorizado por un Juez fue cumplimentado por elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con peritos del Centro Federal Pericial Forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal.

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Además, para el operativo se contó con el apoyo de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina – Armada de México y Policía Estatal (PE), quienes brindaron seguridad perimetral y resguardo del lugar.

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