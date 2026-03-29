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La alcaldesa de Cuauhtémoc, , anunció la apertura de albercas públicas durante , como una opción gratuita para familias que se quedan en la ciudad.

Del jueves 2 al domingo 5 de abril, las piscinas de cinco deportivos estarán habilitadas para uso recreativo: 5 de Mayo, en Tlatelolco; Antonio Caso, en Morelos; Guelatao, en el Centro; Morelos, en Peralvillo; y el Deportivo Cuauhtémoc, en Buenavista.

El acceso será de 10:00 a 16:00 horas, con medidas para garantizar el de quienes asistan.

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Para ingresar, se solicita traje de baño, gorra y toalla. No estará permitido el acceso con alimentos, mascotas ni envases de vidrio. En el caso de niñas y niños, deberán acudir acompañados de una persona adulta.

La alcaldía señaló que la apertura de estos espacios busca ofrecer alternativas cercanas y accesibles para el esparcimiento, especialmente para quienes no salen de la ciudad durante este periodo. Además del acceso gratuito, se contará con supervisión en cada uno de los puntos para mantener condiciones adecuadas de uso y convivencia.

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mahc/LL

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