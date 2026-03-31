¿Qué pasará con Memo Ochoa y La Hormiga González en la Selección Mexicana?

Los plazos se acortan y la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina. Mañana, contra la Selección de Bélgica, llegó el último casting de Javier Aguirre.

Con el pasar de los meses, hay dos nombres que han encendido la polémica y la incertidumbre sobre su lugar en el próximo Mundial: Guillermo Ochoa y Armando González.

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El tema de la portería sigue siendo conversación en las conferencias de Javier Aguirre; sin embargo, tampoco se anima a terminar con la polémica.

"El caso concreto de Memo (Ochoa), entrena bien, no se sabe que pase durante el partido, los 26 que traje tienen mi confianza y deben mantener un buen nivel. Es la parte más compleja de ser seleccionador nacional", declaró el Vasco.

Armando González en plena competencia por un lugar

En el caso de La Hormiga González, actual campeón de goleo en la Liga MX y de buen momento con las Chivas, alza la mano para estar en esa lista final de 26, pero parece que antes de él hay más opciones.

Por su parte, el Vasco enfatizó que no tiene certezas en el ataque, pero sí nombró a La Hormiga González como un jugador que tendrá México por muchos años.

“Es difícil imaginarme, Raúl (Jiménez) tiene un nivel altísimo, Santi Giménez, grandes cualidades, bueno, Julián Quiñones es el perfil de doble delantero, (Germán) Berterame los últimos torneos sigue con goles. Hoy, decir quién estará el 11 ni yo tengo la certeza, espero no se lesione nadie", enfatizó.

"Armando (González) tiene una proyección natural, vamos a tener delantero por mucho tiempo, va a dar muchas alegrías a nuestro futbol”, concluyó sobre el tema de la delantera tricolor.

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