La Selección Mexicana se mantiene invicta en este 2026 con tres victorias y un empate; mañana, frente a su similar de Bélgica buscarán mantenerse lejos de la derrota.

El empate sin goles contra Portugal en el Estadio Banorte dejó un mal sabor para la afición mexicana y mañana por la noche podrían disipar el descontento de su afición contra los Red Devils.

En conferencia de prensa, Javier Aguirre aseguró que el de este martes será la última prueba para definir la lista final rumbo al Mundial 2026, a espera de la evolución de los lesionados.

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“Haremos cambios, estoy buscando lo que dije, rendimientos individuales. Es la última prueba y hay que elegir 26 mexicanos para encarar el 11 de junio, ya en el Mundial, seguiré viendo y sí haré unos cambios", declaró el Vasco.

"Esperamos un funcionamiento parecido al del otro día contra Portugal, ratos buenos y malos, sin la pelota hicimos buen trabajo; con la pelota, los primero 20 minutos fueron buenos", agregó el timonel en el Soldier Field.

Johan Vasquez y Paulinho, durante el partido amistoso que México jugó contra Portugal en la reapertura del Estadio Azteca - Foto: AFP

Espera seis regresos de los lesionados

Más allá de la inquietud por los lesionados, Javier Aguirre es positivo y confía en recuperar piezas claves en su funcionamiento para concluir el armado de sus 26 convocados a la Copa del Mundo.

“Sin lugar a dudas el tema lesionados es un aspecto que no contemplábamos, uno siempre hace sus planes B o diversas posibilidades de gol. La mitad del equipo fuera, no, no lo esperábamos", apuntó Aguirre.

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Javier Aguirre sobre los abucheos de la afición: Aquí hay que tener pantalones / FOTO: Carlos Mejía - EL UNIVERSAL

El estratega nacional aseguró que contempla seis regresos de los más de 10 elementos que tiene fuera de forma física por sus largas lesiones desde 2025.

"Fui a verlos, creo que vamos a recuperar a seis, ojalá, están cerca. Pasando el partido de mañana, la evaluación final es tratar de hacer una lista, de más de 50 que mandas a FIFA, pero la de 26 es la que nos quita más tiempo; se van acortando los plazos y los jugadores me la ponen difícil", concluyó Javier Aguirre.