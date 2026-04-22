Culiacán, Sin a 22 de abril. - Juan Carlos “N”, de 32 años de edad, conocido en las redes sociales como “El Taurus”, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, en contra de José Guadalupe “N”, al que le disparó con un arma de fuego y luego lo atacó con un instrumento punzocortante.

En la continuación de la audiencia inicial, el imputado pidió que se revocara los nombramientos de sus defensores de oficio que se le habían asignado, para nombrar a dos nuevos abogados particulares que contrató para su defensa.

Al reanudarse la audiencia, sus nuevos asesores esgrimieron que Juan Carlos “N”, el pasado nueve de abril, actuó en legítima defensa, ya que José Guadalupe “N”, amigo de su concuño, ingresó sin su consentimiento a su negocio, denominado “Carnitas Fit”, el cual se ubica en la colonia Emiliano Zapata, en la capital del estado.

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Según la versión de sus defensores, el lesionado, ingresó al negocio, donde se encontraba su defendido, con su esposa Gabriela y su concuño Benjamín, a los que amenazó con una pistola, por lo que se le abalanzó para desarmarlo, pero en el forcejeo se accionó el arma y lo lesionó.

Los datos aportados por las autoridades judiciales, de acuerdo a la investigación y los testimonios del ofendido, el cuñado de su atacante, el pasado 9 de abril, le pidió que lo acompañara para hacer un presupuesto de un trabajo en un negocio de carnitas.

Como le pidieron que se quedara afuera, ya que primero tenía que platicar con Juan Carlos “N”, al pasar bastante tiempo, el influencer se desesperó e ingresó hasta las oficinas para ver el motivo de la tardanza fue cuando fue amenazado sin motivo aparente y atacado a balazos.

En base a los relatos, el Juez de Control y Enjuiciamiento determinó vincular a proceso al creador de contenidos y le dictó prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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