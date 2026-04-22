Cancún, Q. Roo. - La gobernadora de Quintana Roo, "Mara" Lezama, informó que durante la Mesa de Seguridad realizada esta mañana en Cancún, se abordaron los protocolos que se diseñan junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, de cara a la Copa Mundial de Futbol Soccer 2026.

Expuso que el tema central de la sesión fue la construcción de esquemas de actuación para eventos deportivos con concentración de personas, como parte de la planeación anticipada para eventos de alcance internacional.

"Estamos trabajando en protocolos para el mundial con el secretario Omar García Harfuch”, dijo, al detallas que incluyen medidas ante distintos escenarios vinculados con actividades masivas.

Lezama Espinosa declaró que dentro de estos protocolos se contemplan acciones relacionadas con “manejo de explosivos”, entre otras cosas, porque la entidad es camp sede de una de una selección de futbol.

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La gobernadora explicó que el diseño de estos esquemas se complementa con el fortalecimiento tecnológico, mediante la incorporación de “más cámaras” y “más arcos de seguridad”, así como la definición de protocolos de actuación en espacios de concentración.

En la misma sesión de la Mesa de Seguridad, indicó, se abordó lo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán y se acordó reforzar la vigilancia en zonas arqueológicas.

Precisó que en esta coordinación participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo una estrategia del gobierno federal, "que no nos han dejado".

Añadió que el objetivo de estas acciones es la prevención, con controles desde distintos puntos, al señalar que se trabaja “desde el ingreso en los aeropuertos, desde el ingreso en las carreteras”, así como en la movilidad en avenidas y en el acceso a zonas arqueológicas.

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