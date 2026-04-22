Reynosa, Tamaulipas. - Una llamada anónima al Centro de Control y Comando alertó sobre el cuerpo de un hombre que fue ejecutado al exterior de una bodega en la colonia Residencial Ribereña en Reynosa, Tamaulipas.

Elementos del Ejército Mexicano atendieron el llamado y encontraron bajo una rampa el cuerpo que estaba amordazado de pies, manos y boca.

Trascendió que el hombre tenía entre 40 y 45 años y que el cuerpo presentaba hematomas provocados por golpes, así como huellas de tortura.

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En el lugar, no se encontraron documentos que facilitaran la identificación del hombre y sólo se informó que tenía piel morena y bigote.

La Fiscalía General de Justicia tomó conocimiento de estos hechos y delimitó la zona de la bodega situada entre las calles Matías Canales, Rodolfo Garza Cantú, Guillemo de la Cruz y lateral de carretera Ribereña.

Personal del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias y trasladaron el cuerpo para realizar las investigaciones correspondientes.

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