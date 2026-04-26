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Policías capitalinos detuvieron a una mujer que pretendía visitar a una persona privada de la libertad y, al parecer, ingresar un envoltorio con aparente marihuana, a las instalaciones el , ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

El hecho ocurrió mientras las custodias penitenciarias realizaban labores de revisión a las ciudadanas que visitan a las personas privadas de la libertad en dicho Centro Penitenciario localizado en la avenida Reforma Oriente y la calle Río Nilo, de la colonia San Lorenzo Tezonco, cuando se percataron de una mujer visiblemente nerviosa y quien trataba de evadir los filtros de revisión.

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Por lo anterior, conforme a los protocolos de actuación policial y en estricto respeto a los derechos humanos, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le hallaron un envoltorio confeccionado con cinta plástica que contenía en su interior un vegetal verde y seco con las características de la marihuana, entre su ropa interior y su vientre.

Ante esto, las custodias penitenciarias detuvieron a la persona de 47 años de edad y la pusieron a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

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