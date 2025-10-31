La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que “ya prácticamente cerramos el tema de las famosas 54 medidas no arancelarias” con Estados Unidos.

En su conferencia mañanera de este viernes 31 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que esto abre el Acuerdo Global con la administración de Donald Trump y que hay mucho avance en el tema comercial.

“Ya prácticamente cerramos el tema de las famosas 54 medidas no arancelarias, poniéndonos de acuerdo, nosotros siempre defendiendo el interés de México, obviamente, claro.

“Y eso pues ya abre el Acuerdo Global que estamos buscando con Estados Unidos; en seguridad ya lo tenemos, en temas de migración también, aunque nosotros seguimos insistiendo en el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos. Pero en el tema comercial, pienso yo que vamos muy avanzados y que muy pronto podamos tener buenas noticias”, expresó la Mandataria federal.

Reconoció el trabajo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a quien le pidió ampliar el tema.

