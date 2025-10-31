Más Información

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Estados Unidos realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen, dice Trump

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

“El Pantera” ordenó el asesinato de los DJ Colombianos; ofreció 200 mil pesos, según indagatorias de la FGJEM

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice

La presidenta indicó que “ya prácticamente cerramos el tema de las famosas 54 medidas no arancelarias” con Estados Unidos.

En su conferencia mañanera de este viernes 31 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que esto abre el con la administración de y que hay mucho avance en el tema comercial.

“Ya prácticamente cerramos el tema de las famosas 54 medidas no arancelarias, poniéndonos de acuerdo, nosotros siempre defendiendo el interés de México, obviamente, claro.

“Y eso pues ya abre el Acuerdo Global que estamos buscando con Estados Unidos; en seguridad ya lo tenemos, en temas de migración también, aunque nosotros seguimos insistiendo en el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos. Pero en el tema comercial, pienso yo que vamos muy avanzados y que muy pronto podamos tener buenas noticias”, expresó la Mandataria federal.

Reconoció el trabajo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a quien le pidió ampliar el tema.

