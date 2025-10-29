Río de Janeiro. El gobierno nacional de Brasil y el regional del estado de Río de Janeiro anunciaron este miércoles la creación de una entidad conjunta de combate al crimen organizado como respuesta a la crisis de seguridad provocada por una operación policial que dejó al menos 121 muertos en esta ciudad brasileña.

La creación de la Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado fue anunciada en una rueda de prensa tras la reunión que tuvieron el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro.

El encuentro fue solicitado por el propio presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que el gobernador de Río afirmara que en la operación policial del martes, la más letal en la historia de Brasil, solo participaron fuerzas regionales debido a que el Gobierno nacional se ha negado a colaborar en el combate al narcotráfico en esta ciudad.

Lee también Defensoría pública de Río de Janeiro cifra en 132 los muertos por megaoperativo contra el narcotráfico; la policía dice que son 119

La operación tenía por objetivo la captura de los principales cabecillas del Comando Vermelho, la más antigua y poderosa organización criminal de Río, pero que tiene ramificaciones en todo el país.

"Decidimos adoptar en conjunto algunas medidas de emergencia, como la Oficina de Emergencia de Combate al Crimen Organizado, que reunirá las fuerzas nacionales y las regionales para enfrentar la actual crisis", afirmó Lewandowski.

El ministro agregó que la entidad no tendrán carácter permanente y servirá como un fórum para que las fuerzas puedan actuar conjuntamente y tomar decisiones de forma más rápida.

Lewandowski afirmó que, tras ser informado sobre lo sucedido en la madrugada de este miércoles, al desembarcar en Brasil procedente de una gira por Asia, Lula determinó que los principales responsables por la seguridad pública de Brasil viajasen a Río de Janeiro a ofrecer apoyo al gobierno regional y a la población en un momento de crisis.

Agregó que en la reunión fueron acordadas otras medidas de emergencia, aunque aclaró que el apoyo será limitado por la escasez de recursos financieros.

Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan a un grupo de personas durante un operativo contra el Comando Vermelho, en Río de Janeiro, Brasil. FOTO: ANTONIO LACERDA. EFE

Según el ministro, el Gobierno nacional le ofreció al regional cupos en los presidios federales de máxima seguridad para que Río de Janeiro pueda aislar en las mismas a los principales dirigentes del Comando Vermelho.

El funcionario dijo igualmente que el gobierno nacional enviará a Río diferentes técnicos, médicos y peritos legales para ayudar en la identificación de los muertos en la operación, que la gobernación regional asegura tratarse de cuatro policías y 117 miembros del grupo criminal.

"También vamos a aumentar el efectivo de miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública ya presente en Río y vamos a aumentar las actividades de inteligencia para intentar descapitalizar a las organizaciones criminales", afirmó.

Lewandowski afirmó que, más que enfrentamientos armados, la principal herramienta de combate al crimen organizado son las acciones de inteligencia de policías, fiscales y entidades financieras para identificar los recursos de los grupos criminales y embargarlos.

Lee también FOTOS: Habitantes de Río de Janeiro rescatan cadáveres tras megaoperativo contra el narco

Aunque el gobierno regional de Río de Janeiro solo ha confirmado 121 muertos, la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos en los institutos forenses y en el lugar de los hechos, asegura que fueron 132 víctimas.

La operación se desarrolló el martes en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, una zona empobrecida en la que viven 200.000 personas, y los enfrentamientos se extendieron a una zona boscosa en los cerros que bordean estas barriadas.

Durante la operación fueron arrestados 113 sospechosos y se puso bajo custodia policial a diez adolescentes, se decomisaron 119 armas, 14 artefactos explosivos y toneladas de droga.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa