Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Interpol detiene a exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Sufren bloqueo de carreteras en Guanajuato; pasan noche fría, entre estrés y solidaridad

Río de Janeiro. La operación policial lanzada el martes en , la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó 132 muertos, entre ellos cuatro agentes, informó a EFE la Defensoría Pública regional.

Esta institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita divulgó la nueva cifra de fallecidos, después de que habitantes de los barrios afectados se lanzaran a buscar a sus familiares desaparecidos y empezaran a juntar decenas de cuerpos en una plaza.

Funcionarios del organismo acompañan desde la madrugada de este miércoles las búsquedas en la favela de la Penha, uno de los focos de la operación, y están presentes en los institutos forenses responsables por la identificación de los cadáveres, según un comunicado.

Asimismo, la Defensoría Pública afirmó que recabó testimonios de habitantes y familiares de los fallecidos para "contribuir a la necesaria respuesta institucional ante la violencia estatal nunca vista".

Residentes se acercan a identificar los cuerpos de personas asesinadas en el operativo policial del martes contra el Comando Vermelho en la favela de Penha, en Río de Janeiro. FOTO: SILVIA IZQUIERDO. AP
Residentes se acercan a identificar los cuerpos de personas asesinadas en el operativo policial del martes contra el Comando Vermelho en la favela de Penha, en Río de Janeiro. FOTO: SILVIA IZQUIERDO. AP

Por otra parte, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, dijo este miércoles durante una rueda de prensa que, por ahora, le constan 58 muertos, aunque reconoció que la cifra "seguro" cambiará.

Los cadáveres encontrados por los familiares, todos de hombres, quedaron tendidos en el suelo de una plaza de la Penha, uno al lado del otro, a la vista de los vecinos, como pudo comprobar EFE.

El gobierno regional afirmó en un comunicado que los sospechosos fueron abatidos tras "reaccionar" a las acciones de los agentes.

La operación policial buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las dos facciones criminales más poderosas de Brasil, en dos complejos de favelas, las de la Penha y del Alemão.

Durante las acciones realizadas con el apoyo de 2 mil 500 agentes y decenas de vehículos blindados, fueron arrestados 81 sospechosos y se requisaron 93 fusiles y media tonelada de drogas, según el último comunicado del gobierno regional.

Residentes de una favela Vila Cruzeiro de Río de Janeiro alinearon más de 50 cuerpos en la plaza São Lucas, el miércoles 29 de octubre, un día después de la operación policial más letal en la historia de la ciudad brasileña. Foto: AFP
Residentes de una favela Vila Cruzeiro de Río de Janeiro alinearon más de 50 cuerpos en la plaza São Lucas, el miércoles 29 de octubre, un día después de la operación policial más letal en la historia de la ciudad brasileña. Foto: AFP

Los miembros de la banda respondieron a la operación con bloqueos en varias vías de la zona norte de Río, lo que llevó a interrupciones en el tránsito de un centenar de líneas de autobuses y al cierre de decenas de escuelas y centros de salud.

Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos después de la jornada de caos, si bien la mayoría de comercios y escuelas de los barrios afectados se mantienen cerrados.

