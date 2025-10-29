Habitantes de la favela de la Penha, uno de los centros del megaoperativo policial más letal de Rio de Janeiro, no durmieron. Decenas de muertos yacían en medio de un bosque cercano y sin la ayuda de las autoridades tuvieron que ir por ellos en una búsqueda que aún continúa este miércoles.

Una hilera de cadáveres se observa en la plaza São Lucas de la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha de Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025, tras la Operación Contención. Foto: AFP

Lee también Vecinos recuperan decenas de cuerpos tras la operación más letal contra el narco en Rio de Janeiro

Personal forense recoge los cuerpos de las personas muertas el día anterior durante una redada policial contra Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Río de Janeiro, en la favela Complexo da Penha, Brasil, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: AP

Hacia las 6:00 hora local (9:00 GMT) de este martes, una hilera de al menos 50 cadáveres cubiertos por un plástico negro yacían sobre el asfalto frente a una guardería publica, ubicada en la plaza São Lucas, una de las principales de la comunidad de la Penha.

Una mujer llora sobre los cuerpos de las personas muertas el día anterior durante una redada policial contra la banda Comando Vermelho en la favela Complexo da Penha en Río de Janeiro, Brasil, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: AP

Lee también Río de Janeiro vive escenas de guerra; megaoperativo antinarco deja 64 muertos

Residentes de una favela Vila Cruzeiro de Río de Janeiro alinearon más de 50 cuerpos en la plaza São Lucas, el miércoles 29 de octubre, un día después de la operación policial más letal en la historia de la ciudad brasileña. Foto: AFP

Residentes de una favela Vila Cruzeiro de Río de Janeiro alinearon más de 50 cuerpos en la plaza São Lucas, el miércoles 29 de octubre, un día después de la operación policial más letal en la historia de la ciudad brasileña. Foto: AFP

Lee también ¿Quién es “Doca”, principal objetivo de la policía en el megaoperativo en Río de Janeiro?

Con información de EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot