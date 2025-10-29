Más Información

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Interpol detiene a exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Interpol detiene a exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Sufren bloqueo de carreteras en Guanajuato; pasan noche fría, entre estrés y solidaridad

Sufren bloqueo de carreteras en Guanajuato; pasan noche fría, entre estrés y solidaridad

Habitantes de la favela de la Penha, uno de los centros del megaoperativo policial más letal de , no durmieron. Decenas de yacían en medio de un bosque cercano y sin la ayuda de las autoridades tuvieron que ir por ellos en una búsqueda que aún continúa este miércoles.

Una hilera de cadáveres se observa en la plaza São Lucas de la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha de Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025, tras la Operación Contención. Foto: AFP
Una hilera de cadáveres se observa en la plaza São Lucas de la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha de Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025, tras la Operación Contención. Foto: AFP

Lee también

Personal forense recoge los cuerpos de las personas muertas el día anterior durante una redada policial contra Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Río de Janeiro, en la favela Complexo da Penha, Brasil, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: AP
Personal forense recoge los cuerpos de las personas muertas el día anterior durante una redada policial contra Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Río de Janeiro, en la favela Complexo da Penha, Brasil, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: AP

Hacia las 6:00 hora local (9:00 GMT) de este martes, una hilera de al menos 50 cadáveres cubiertos por un plástico negro yacían sobre el asfalto frente a una guardería publica, ubicada en la plaza São Lucas, una de las principales de la comunidad de la Penha.

Una mujer llora sobre los cuerpos de las personas muertas el día anterior durante una redada policial contra la banda Comando Vermelho en la favela Complexo da Penha en Río de Janeiro, Brasil, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: AP
Una mujer llora sobre los cuerpos de las personas muertas el día anterior durante una redada policial contra la banda Comando Vermelho en la favela Complexo da Penha en Río de Janeiro, Brasil, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: AP

Lee también

Residentes de una favela Vila Cruzeiro de Río de Janeiro alinearon más de 50 cuerpos en la plaza São Lucas, el miércoles 29 de octubre, un día después de la operación policial más letal en la historia de la ciudad brasileña. Foto: AFP
Residentes de una favela Vila Cruzeiro de Río de Janeiro alinearon más de 50 cuerpos en la plaza São Lucas, el miércoles 29 de octubre, un día después de la operación policial más letal en la historia de la ciudad brasileña. Foto: AFP

Residentes de una favela Vila Cruzeiro de Río de Janeiro alinearon más de 50 cuerpos en la plaza São Lucas, el miércoles 29 de octubre, un día después de la operación policial más letal en la historia de la ciudad brasileña. Foto: AFP
Residentes de una favela Vila Cruzeiro de Río de Janeiro alinearon más de 50 cuerpos en la plaza São Lucas, el miércoles 29 de octubre, un día después de la operación policial más letal en la historia de la ciudad brasileña. Foto: AFP

Lee también

Con información de EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! Pensión Mujeres Bienestar: conoce la fecha del primer pago para nuevas beneficiarias. Foto: Banco del Bienestar / iStock / Marvin Samuel Tolentino Pineda

¡Confirmado! Pensión Mujeres Bienestar: conoce la fecha del primer pago para nuevas beneficiarias

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX para descargarla. Foto: iStock / Inside Creative House / Gobierno de México

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX. Tutorial para descargarla

Visa americana. iStock

Estados Unidos explica por qué puede cancelar tu visa “en cualquier momento” y sin previo aviso

3I/ATLAS. ¿Qué pasará el 29 de octubre con el objeto interestelar? ¿Por qué es una fecha clave? Foto: CANVA

3I/ATLAS. ¿Qué pasará el 29 de octubre con el objeto interestelar? ¿Por qué es una fecha clave?

Día de Muertos: Día de las Ánimas Olvidadas iStock/Cavan Images

Día de Muertos: ¿Cuándo se pone la ofrenda para el Día de las Ánimas Olvidadas y qué lleva?