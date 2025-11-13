Más Información

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Trump firma ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia

Trump firma ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

CNTE arranca movilizaciones para este 13 de noviembre en la CDMX; se deslinda de marcha de la Generación Z

CNTE arranca movilizaciones para este 13 de noviembre en la CDMX; se deslinda de marcha de la Generación Z

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen

Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen

Fuga de gas deja dos personas sin vida y tres más intoxicadas en departamento de alcaldía Iztapalapa

Fuga de gas deja dos personas sin vida y tres más intoxicadas en departamento de alcaldía Iztapalapa

Belém.— Diez países, entre ellos Brasil, Chile, España y Uruguay, se sumaron ayer a una declaración conjunta en la COP30 de Belém, en la que se comprometen a promover “la integridad de la información climática”.

El documento establece compromisos internacionales para hacer frente a la desinformación relacionada con el calentamiento global y para promover contenido “preciso y basado en pruebas” científicas.

Los 10 países que hasta la fecha se han adherido al texto son: Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, España, Suecia y Uruguay.

El texto fue redactado en colaboración con representantes de la sociedad civil que asesoran a la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre Cambio Climático, un mecanismo conducido por la ONU, la UNESCO y el gobierno de Brasil. La declaración exige a todos los actores de la sociedad que tomen “medidas concretas para contrarrestar el creciente impacto de la desinformación, el negacionismo y los ataques deliberados contra periodistas, defensores, científicos e investigadores medioambientales”.

Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, dicha ofensiva “socava la acción climática y amenaza la estabilidad social”.

Los 10 países signatarios tendrán que “promover la integridad de la información relacionada con el cambio climático, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, incluidas las normas sobre la libertad de expresión”. También trabajarán por “la sostenibilidad de un ecosistema mediático diverso y resiliente” para así “garantizar una cobertura precisa y confiable de las cuestiones climáticas”.

Además, deberán fomentar la cooperación y “el acceso equitativo a una información precisa, basada en pruebas y comprensible para todos”, y proteger “a quienes informan e investigan” sobre las cuestiones climáticas.

Mientras, la COP30 enfrentó sus primeros obstáculos: definir criterios de adaptación y debatir sobre el financiamiento público de los países ricos a los países en desarrollo.

“Estamos a pleno vapor, discutiendo todos los temas de forma transparente”, añadió la directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni. Agencias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Adelantarán las vacaciones por el maratón Guadalupe-Reyes SEP confirma lo que pasará. Foto: Especial / SEP

¿Adelantarán las vacaciones por el maratón Guadalupe-Reyes? SEP confirma lo que pasará

Pensión Mínima IMSS ¿De cuánto será el pago en 2026 Monto y requisitos para solicitarla. Foto: Canva / IMSS

Pensión Mínima IMSS: ¿De cuánto será el pago en 2026? Monto y requisitos para solicitarla

Precio de la visa americana. Foto: iStock

5 ciudades donde se tramita MÁS RÁPIDO la visa americana por primera vez

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones. Foto: iStock/ coffeekai

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones

Macy's Thanksgiving Day Parade. Foto: iStock/ALEXIUZ

99° Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s: Fecha 2025, horario, globos y cómo verlo