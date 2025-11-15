Más Información

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

EN VIVO Marcha de la Generación Z; minuto a minuto de la movilización de este 15 de noviembre

Marchan por la paz y justicia este sábado 15 de noviembre en los estados

Localizan laboratorios clandestinos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato; aseguran 3 mil 500 litros de químicos y artefactos explosivos

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Doña Raquel, abuelita de Carlos Manzo, asiste a la marcha de la Generación Z; avanza en su silla de ruedas para llegar al Zócalo

Hay que ser más rebeldes, nos quitan los sueños: Generación Z

De incumplir Salinas Pliego, “vendría embargo a cuentas, bienes y marcas”, explican fiscalistas

Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Cae "El Kiko" líder de célula de "Los Malportados", grupo dedicado al narcomenudeo, homicidio, extorsión y despojos

Diócesis de Cuautitlán realizará misa por sacerdote Ernesto Hernández, hallado muerto en Nextlalpan, Edomex

Millares de personas se congregaron este sábado en la que recorrió las calles de la ciudad amazónica de Belém, en defensa de una transición energética justa y contra "las falsas soluciones que dominan la agenda oficial de la ".

Según la organización, casi 30.000 personas caminaron durante cerca de cinco kilómetros hasta llegar a las puertas del recinto oficial donde se desarrollan las negociaciones de la cumbre climática de la COP30, para pedir que sus demandas sean incorporadas a la agenda climática global y a las negociaciones en curso.

La llamada Cumbre de los Pueblos, una especie de contrapunto a las cumbres climáticas, es el evento más importante de la sociedad civil, que reúne año tras año a ONG, pueblos originarios y activistas ambientales de todo el mundo.

Manifestación en COP30. Foto: AP
Entre las principales demandas, la movilización exigió que las negociaciones climáticas oficiales se enfoquen en el financiamiento a la adaptación, la transición justa y la eliminación total e inmediata de la dependencia de los combustibles fósiles, especialmente en la Amazonia.

Además, los manifestantes rechazaron las denominadas "falsas soluciones" que dominan la agenda oficial de la COP30, como los mercados de carbono, la bioeconomía sin control de las comunidades y otras estrategias de compensación, que, según ellos, son utilizadas para eludir la responsabilidad de las naciones industrializadas y las grandes corporaciones en la crisis climática.

Este domingo, el comité organizador de la Cumbre de los Pueblos entregará una carta al presidente de la trigésima cumbre climática, el diplomático André Corrêa do Lago, con una síntesis de sus reivindicaciones, como el reconocimiento del saber ancestral indígena en las cuestiones del clima y la mitigación de las emisiones de gases que causan el calentamiento global.

