Chicago.- Un hombre roció a una mujer con un líquido y le prendió fuego en un tren de Chicago, dejándola en estado crítico, informaron las autoridades el martes.
El ataque ocurrió la noche del lunes en un tren de la Línea Azul, según la policía. Testigos dijeron a los investigadores que la mujer de 26 años y un hombre de unos 40 comenzaron a discutir, y que el hombre luego la roció con un líquido y le prendió fuego.
Cuando el tren llegó a la parada de Clark y Lake, el hombre huyó y la mujer salió tambaleándose y cayó al suelo, informó la policía. Fue llevada a un hospital. La policía no divulgó su nombre.
No se habían realizado arrestos en el caso hasta la mañana de este martes, según la policía. Los funcionarios del hospital no han respondido por ahora a una solicitud de actualización sobre el estado de la mujer.
Al igual que muchas otras grandes ciudades, Chicago ha visto una disminución en el crimen violento después de un aumento durante la era de la pandemia.
El crimen urbano ha sido un tema candente últimamente tras la caracterización del presidente Donald Trump de varias ciudades lideradas por demócratas, incluida Chicago, como zonas plagadas de crimen que necesitan intervención federal. Los funcionarios locales han rechazado esa descripción.
