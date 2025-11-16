Tras dos años de robusto crecimiento impulsado por el gasto militar en la guerra en Ucrania, la economía rusa se desacelera. Los ingresos del petróleo disminuyen, el déficit presupuestario aumenta y el gasto en defensa se estabiliza.

El Kremlin necesita dinero para mantener sus finanzas estables, y está claro de dónde el presidente Vladímir Putin pretende obtenerlo: en la caja registradora, de la gente común y las pequeñas empresas.

Se espera que un aumento del impuesto al valor agregado del 20% al 22% añada hasta un billón de rublos, o alrededor de 12 mil 300 millones de dólares, al presupuesto estatal. El aumento está incluido en una legislación que ya avanza en el complaciente parlamento ruso y entraría en vigor a partir del 1 de enero.

Habrá más aumentos de impuestos y tarifas

Además del aumento de la tasa, la legislación reduce el umbral para que las empresas obligadas recauden el IVA a solo 10 millones de rublos (alrededor de 123 mil dólares) en ingresos anuales por ventas, en etapas hasta 2028. Eso es una reducción con respecto a los anteriores 60 millones de rublos, o 739 mil dólares. Este cambio está dirigido en parte a combatir entramados de evasión fiscal en los que las empresas dividen sus operaciones para eludir el umbral.

Pero también afectará a negocios previamente exentos, como las tiendas de conveniencia y los salones de belleza.

El gobierno también propuso aumentar los impuestos a licores, vino, cerveza, cigarrillos y vapeadores. Por ejemplo, el impuesto a licores fuertes como el vodka aumentaría en 84 rublos por litro de alcohol puro, lo que equivale a 17 rublos, o alrededor de 20 centavos de dólar, por una botella de medio litro, o alrededor del 5% del precio mínimo de 349 rublos (4.31 dólares). Las tarifas para renovar licencias de conducir u obtener un permiso internacional también aumentarán, y actualmente se elimina una exención fiscal clave a los autos importados.

El vino es parte del grupo 1 de sustancias cancerígenas, junto con el tabaco y el amianto, según la OMS. Foto: Freepik

El gobierno también estudia la posibilidad de establecer un impuesto tecnológico a equipos digitales, incluidos teléfonos inteligentes y portátiles, de hasta cinco mil rublos (61.50 dólares) para los artículos de mayor precio, informó el sitio de noticias Kommersant.

La desaceleración económica y los aumentos de impuestos son señales de que Putin y los rusos comunes tendrán que tomar, en los próximos meses, la difícil decisión entre armas y mantequilla, es decir, entre el gasto militar y el bienestar del consumidor después de tres años y medio de guerra contra Ucrania.

Aumento de impuestos provoca consternación y resignación

Moscovitas entrevistados por The Associated Press en una importante calle de la capital rusa expresaron consternación mezclada con resignación, diciendo que el incremento en los precios de los alimentos se percibirá ampliamente, en especial, en las regiones más pobres y entre las personas con bajos ingresos.

La pensionista Svetlana Martynova dijo que hacer que las pequeñas empresas recauden el IVA sería contraproducente.

“Creo que las pequeñas y medianas empresas cerrarán”, expresó. “El presupuesto recibirá menos, no más”.

Además del IVA, registrar un auto costará más

El aumento del IVA se suma a los cambios en la tarifa de reciclaje que se paga por registrar autos, un paso que afecta principalmente a las importaciones de alto precio. A partir del 1 de diciembre, las personas ya no podrán obtener una tarifa rebajada de tres mil 400 rublos (42 dólares) en autos con más de 160 caballos de fuerza, sino que deberán pagar la tarifa comercial, que puede ser de cientos de miles de rublos, o miles de dólares, por auto.

Sin embargo, es poco probable que la medida impulse la inversión en la fabricación nacional, dado el alto interés del banco central y el menor tamaño del mercado ruso en comparación con el de la vecina China, donde se fabrican actualmente la mayoría de los autos importados. Esto, según Andrei Olkhovsky, director general de Avtodom, un importante grupo de concesionarios de autos.

Auto por carretera. Foto: Freepik

En cuanto a los clientes, las ventas “disminuirán a corto plazo, pero se recuperarán a los niveles actuales dentro de seis meses”, comentó en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico.

“Los incrementos en impuestos y tarifas influirán en los precios para el consumidor final”, manifestó. “Los consumidores, a su vez, tendrán esto en cuenta en su estilo de vida y exigirán salarios más altos a sus empleadores. Esto aumentará el costo de todo lo que nos rodea”.

Desaceleración económica aumenta déficit presupuestario

La economía de Rusia se contrajo al inicio de 2025 y está en camino de crecer este año solo alrededor del 1%, según cálculos del gobierno, después de crecer más del 4% en 2023 y 2024. El crecimiento ha sufrido debido a las altas tasas de interés del banco central, actualmente en 16.5%, destinadas a controlar una inflación del 8% impulsada por el enorme gasto militar. Los ingresos del petróleo han disminuido alrededor del 20% este año, principalmente debido a la reducción de los precios globales, según el Instituto de Economía de la Escuela de Kiev. Las sanciones occidentales impuestas por la guerra contra Ucrania han sido un obstáculo continuo para el crecimiento, ya que han aumentado los costos y desalentado la inversión que podría expandir la capacidad productiva de la economía.

Como resultado, el déficit presupuestario de este año se ha revisado al alza del 0.5% al 2.6%, frente al 1.7% del año pasado. Eso no parece demasiado grande en comparación con otros países, pero a diferencia de ellos, Rusia no puede pedir crédito en los mercados internacionales de bonos y debe depender de los bancos nacionales para obtener fondos.

El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, dijo que aumentar los ingresos era preferible a aumentar el endeudamiento, afirmando que un endeudamiento excesivo “provocaría una aceleración de la inflación y, como resultado, un aumento de la tasa clave” del banco central que perjudicaría la inversión y el crecimiento.

El aumento del IVA podría impulsar la inflación al principio, ya que los comerciantes cambian sus listas de precios. Pero a largo plazo, podría reducir las presiones sobre los precios al disminuir la demanda de bienes, y ayudar al banco central en su lucha por mantener la inflación bajo control.

Kremlin no se quedará sin dinero, pero enfrenta decisiones difíciles

Los aumentos de impuestos y tarifas son un paso atrás respecto a la economía de guerra de Rusia de los dos años anteriores, que puso más dinero en los bolsillos de la gente. Los precios de las exportaciones de petróleo, que en ese momento eran más altos, llenaron las arcas del Estado, mientras que los vastos aumentos en el gasto militar impulsaron la contratación, y los cheques de pago para los trabajadores de las fábricas mantuvieron el ritmo de la inflación. Junto con eso, el reclutamiento militar y los bonos por fallecimiento inyectaron efectivo en las regiones más pobres.

Putin no se quedará sin dinero a corto plazo, dijo Alexandra Prokopenko, miembro del Centro Carnegie Rusia Eurasia en Berlín.

“El crecimiento se desacelera, pero las empresas pagan impuestos, la gente consume y recibe salarios, y paga impuestos derivados de ello”, señaló. “Durante los próximos 12 o 14 meses, Putin tiene suficiente dinero para mantener el esfuerzo de guerra y el nivel actual de gastos”.

Después de eso, comentó, “necesitará tomar decisiones difíciles entre mantener el esfuerzo militar o, por ejemplo, mantener la abundancia del consumidor para que la gente no perciba al 100% que la guerra está en curso”.

