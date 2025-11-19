Más Información

Drones iluminan Santa Lucía; México honra el 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201

Drones iluminan Santa Lucía; México honra el 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201

México vs Paraguay: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo al Mundial 2026

México vs Paraguay: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo al Mundial 2026

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

Christian Nodal genera caos a su llegada al Reclusorio Norte; evita orden de aprehensión tras comparecer en CDMX

Christian Nodal genera caos a su llegada al Reclusorio Norte; evita orden de aprehensión tras comparecer en CDMX

Miguel Herrera se despide de la selección de Costa Rica tras ser eliminado del Mundial 2026: "Nunca tuve un fracaso como este"

Miguel Herrera se despide de la selección de Costa Rica tras ser eliminado del Mundial 2026: "Nunca tuve un fracaso como este"

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"

Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"

Vinculan a proceso a tres detenidos tras marcha de Generación Z; llevarán su proceso en libertad

Vinculan a proceso a tres detenidos tras marcha de Generación Z; llevarán su proceso en libertad

Luis Mendoza pide 155 mdp de presupuesto para reforzar seguridad en alcaldía Benito Juárez; destaca buenos resultados

Luis Mendoza pide 155 mdp de presupuesto para reforzar seguridad en alcaldía Benito Juárez; destaca buenos resultados

Tokio, 19 nov (EFE).- comunicó a que suspenderá sus importaciones de mariscos, afirmó este miércoles una fuente gubernamental nipona citada por la agencia Kyodo, apenas dos semanas después de haberlas reanudado y en plena escalada de tensión bilateral a causa de Taiwán.

Japón comenzó a exportar de nuevo mariscos a China el pasado 7 de noviembre después de que Pekín levantara parcialmente el veto impuesto sobre productos del mar japoneses en agosto de 2023, cuando el país asiático comenzó el vertido de agua contaminada y tratada de la central nuclear de Fukushima, dañada por el terremoto y posterior tsunami de marzo de 2011.

La reimposición del veto, que no ha sido confirmado por China, indica que continúa la tensión entre ambos países debido a las recientes declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sobre una posible intervención japonesa en un conflicto en torno a Taiwán.

Lee también:

Las autoridades chinas habrían informado a las japonesas de que la nueva suspensión respondería al interés de Pekín de vigilar el susodicho vertido, según detalles publicados por la cadena pública NHK.

Pekín aprobó el pasado junio reanudar las importaciones de pescado y mariscos procedentes de Japón, a excepción de las de diez de sus 47 prefecturas, entre ellas Fukushima y Miyagi, dos de las más afectadas por los desastres naturales de hace 14 años.

Tokio celebró entonces la noticia, aunque venía pidiendo al país vecino que reanudara la totalidad de esas exportaciones, claves para la industria pesquera de la damnificada región del noreste japonés.

Lee también:

Este nuevo giro de los acontecimientos se produce en un momento de renovada tensión entre Japón y China tras los comentarios de la mandataria japonesa en su primer mes de mandato, que han devenido en una crisis diplomática que ya ha afectado también a sectores como el turístico, el de la educación o el del entretenimiento, con llamados mutuos al boicot. EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años abre nuevo registro en CDMX: Fecha y requisitos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años abre nuevo registro en CDMX: Fecha y requisitos

Licencia permanente CDMX: Brugada confirma ampliación del plazo, ¿subirá el precio en 2026? Foto: Canva

Clara Brugada anuncia extensión de la licencia permanente en CDMX: ¿Aumentará de precio para 2026?

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX

Visa americana y Mundial 2026. iStock/DesignRage/ AaronAmat

FIFA Pass: Estados Unidos te adelantará la cita para visa si vas al Mundial 2026

Aeropuerto. iStock/ Ljupco

Destinos de invierno a los que puedes llegar con una escala en el Aeropuerto DFW