Los analistas del sector privado mejoraron marginalmente sus expectativas para el crecimiento de la economía mexicana en 2026, aunque también elevaron sus pronósticos de inflación para este año y el siguiente, de acuerdo con la más reciente Encuesta Citi de Expectativas.

La encuesta mostró que la estimación mediana para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 aumentó a 1.2%, desde el 1.1% reportado hace 15 días. Las previsiones de los participantes oscilan entre 0.7% y 1.5%. Para 2027, la expectativa de crecimiento se mantuvo sin cambios en 1.8%.

Lee también Inflación cae más de lo previsto; llega a 4.11% en la primera mitad de mayo

Para 2027, también ajustaron al alza sus previsiones de inflación general, que subió a 3.90% desde 3.80% en la encuesta previa. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Ajustan al alza previsión de la inflación en México

En materia de inflación, el consenso elevó sus proyecciones para el cierre de 2026. La expectativa mediana para la inflación general pasó de 4.30% a 4.35%, mientras que el pronóstico para la inflación subyacente permaneció en 4.20 por ciento.

Para 2027, los analistas también ajustaron al alza sus previsiones de inflación general, que subió a 3.90% desde 3.80% en la encuesta previa. La expectativa para la inflación subyacente se mantuvo en 3.85%. Además, la previsión mediana para la inflación promedio anual del periodo 2028-2032 aumentó a 3.80%, dos puntos base por encima de la medición anterior.

Respecto a la inflación de corto plazo, el consenso anticipa que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación mensual de -0.11% en mayo, equivalente a una tasa anual de 4.04%, por debajo del 4.45% observado en abril. Para la inflación subyacente, la expectativa es de un incremento mensual de 0.24%, con una tasa anual de 4.21 por ciento.

Lee también Inflación en países de la OCDE llega a 4.4% en abril; repunte es impulsado por encarecimiento de la energía

En el mercado cambiario, el consenso mantuvo sin cambios su previsión para el tipo de cambio al cierre de 2026 en 18 pesos por dólar. Foto: iStock

Política monetaria seguirá sin cambios, prevén expertos

En cuanto a la política monetaria, la mayoría de los participantes continúa sin prever cambios en la tasa de referencia de Banco de México (Banxico) durante 2026 y 2027. De los 35 especialistas consultados, 27 no esperan movimientos en ese periodo, mientras que seis consideran que el siguiente ajuste ocurrirá en 2027 y dos anticipan un recorte de 25 puntos base en diciembre de 2026.

La expectativa mediana para la tasa de referencia al cierre de ambos años se mantuvo en 6.50%.

En el mercado cambiario, el consenso mantuvo sin cambios su previsión para el tipo de cambio al cierre de 2026 en 18 pesos por dólar. Para 2027, la expectativa mejoró ligeramente, al pasar de 18.58 a 18.50 pesos por dólar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc