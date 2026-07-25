Soundcore presentó los nuevos audífonos Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max, que pusimos a prueba y demostraron superar las expectativas gracias a funciones como traducción en tiempo real, toma de notas y una destacada calidad de sonido.

Esta marca es la división de audio de la empresa china Anker y un dato relevante es que estos modelos obtuvieron recientemente un Récord Guinness por su fidelidad de sonido.

"La calificación más alta de calidad de voz para audífonos, evaluados en modo estándar, es de 3.68 y fue alcanzada por los ANKER soundcore Liberty 5 Pro, fabricados por Anker Innovations Limited (China)", indica la página de Guinness World Records.

Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max. Imagen: Jorge Arredondo

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¿Sí son tan buenos?

Cuando probamos los audífonos de Soundcore corroboramos que la calidad de audio es tan sorprendente como anunciaban. Ya había probado los Space de esta marca, que son muy eficientes para la cancelación de ruido cuando se viaja en avión, y pensé que esa ventaja se debía a su diseño sobre las orejas. Sin embargo, los Liberty 5 Pro, que son earbuds, también ofrecen un desempeño sobresaliente.

Estos modelos son particularmente eficientes al hacer llamadas desde lugares ruidosos. Esto me llevó a preguntar cuál es el secreto detrás de su tecnología.

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La respuesta de Anker fue que utilizan un nuevo procesador llamado THUS, con una arquitectura denominada CIM (Compute-In-Memory), que emplea inteligencia artificial (IA) para calcular y ajustar la cancelación de ruido 384 mil veces por segundo, de forma local, logrando un aislamiento en tiempo real mucho más preciso.

Además, dentro de estos pequeños earbuds hay 10 micrófonos que integran un sistema llamado Whisper Clear. Este utiliza ocho micrófonos aéreos tradicionales para captar el entorno y la voz, así como dos micrófonos VPU (Voice Pick Up) de conducción ósea, que captan las vibraciones de la voz a través del cráneo para separarla completamente del ruido ambiental.

Así, el récord no es un truco, sino una demostración de que su tecnología funciona de forma consistente y confiable.

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Si te gusta viajar, llévalos contigo

Más allá de la calidad de audio, el modelo Liberty 5 Pro Max añade funciones de inteligencia artificial que transforman los audífonos en una herramienta de productividad. La primera es la toma de notas por voz: puedes dictar ideas o apuntes que se transcriben automáticamente sin sacar el teléfono del bolsillo.

La segunda, y quizá la más impresionante, resulta especialmente útil si viajas y no dominas el idioma local. Estos audífonos cuentan con traducción simultánea en tiempo real, por lo que puedes mantener una conversación con alguien que habla otro idioma mientras traducen al instante lo que escuchas.

Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max. Imagen: Anker

También puedes hablarles en español y la aplicación traducirá automáticamente tu mensaje al idioma que necesites. En el dispositivo la función está disponible para español, inglés, alemán, japonés, árabe, chino simplificado y chino tradicional, mientras que mediante la aplicación es compatible con casi 100 idiomas.

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Con el respaldo de un récord mundial, un chip propietario que optimiza cada aspecto del audio y funciones de IA que van más allá de la música, los Soundcore Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max se posicionan como una de las propuestas más sólidas dentro del segmento premium de audífonos.

Precios:

Liberty 5 Pro : $3,399 MXN

: $3,399 MXN Liberty 5 Pro Max: $4,599 MXN

Disponibles: Septiembre de 2026.

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