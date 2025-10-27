Más Información

París. El juicio a diez personas acusadas de haber propagado en línea infundios de que , la esposa del presidente de Francia, había nacido hombre, comenzó este lunes en París con maniobras de la defensa, que no tuvieron éxito, para intentar aplazar el proceso.

La primera de las dos sesiones programadas en el se desarrolló sin la presencia de Brigitte Macron -representada por dos abogados-, y con una nube de fotógrafos a la entrada de una sala de audiencias exigua, en la que se formó una larga fila de y curiosos.

Ante la fuerte afluencia de personas, el tribunal habilitó una segunda sala en la que se retransmitió en directo la vista.

Diez personas, de entre 41 y 60 años y de un perfil muy variopinto, están encausadas por haber difundido numerosas declaraciones maliciosas e infundios sobre el "género" y la "sexualidad" de Brigitte Macron, y podrían ser condenadas hasta a dos años de cárcel en caso de ser declaradas culpables.

Afirmaban, en particular que su nombre de nacimiento era Jean-Michel Trogneux, que es el nombre real de un hermano de la .

También se reprocha a los inculpados haber pretendido dar un tinte de al inicio de la relación entre Brigitte y por la diferencia de edad entre ambos (24 años), ya que se conocieron cuando ella era su profesora en el instituto de secundaria.

Siete de los acusados estuvieron presentes en la sala. Entre los tres ausentes destacó la autodenominada "periodista autodidacta" Natacha Rey, a quien se atribuye el origen conspiranoico del rumor sobre la primera dama francesa. Rey, cuyo nombre real es , padece un cáncer en estado avanzado.

Otro de los personajes más conocidos del proceso es Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años y conocido en las redes bajo el pseudónimo de 'Zoé Sagan', que no pudo estar representado por su abogado principal, el franco-español Juan Branco.

La razón es que el colegio de abogados suspendió su permiso para el ejercicio profesional por haber violado el secreto de sumario de un proceso por violación que le afecta personalmente.

La esposa del presidente francés, Brigitte Macron, observa durante un banquete de Estado en el Guildhall de Londres, el 9 de julio de 2025, en el segundo día de una visita de Estado de tres días al Reino Unido. Foto: AFP
La esposa del presidente francés, Brigitte Macron, observa durante un banquete de Estado en el Guildhall de Londres, el 9 de julio de 2025, en el segundo día de una visita de Estado de tres días al Reino Unido. Foto: AFP

Para añadir más confusión, los abogados de la defensa presentes pidieron, en un primer momento, un aplazamiento alegando que no habían tenido tiempo de analizar los elementos del sumario, sobre todo la parte del estrés físico y que Brigitte Macron denunció haber sufrido por las alegaciones sobre su género.

Los letrados se quejaron de que no habían recibido el sumario completo hasta el pasado fin de semana y, una vez denegada esa primera demanda, intentaron una segunda alegando que las acusaciones hacia sus clientes suponían una amenaza a sus protegidos por la Constitución.

El presidente del tribunal explicó que analiza la petición de la acusación popular para que una de las hijas de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, comparezca el martes, cuando termina el juicio y cuando podría conocerse el veredicto.

A la entrada de la audiencia, una de las acusadas más conocidas, la autoproclamada vidente Amandine Roy (su nombre real es Delphine J.), aseguró a la prensa que "no había cometido ninguna infracción" y aclaró que así lo iba a explicar ante los jueces.

Anatomía de un bulo

El engranaje de las noticias falsas sobre la primera dama francesa comenzó con , en plena crisis de a inicios de 2021, y luego fue amplificado en las redes tanto por Amandine Roy como por Xavier Poussard (38 años), quien vive actualmente en Milán (Italia) y no ha sido citado como acusado en este proceso.

Poussard, colaborador de una publicación de extrema conocida como 'Faits et documents', ha sido una figura clave, sobre todo para dar proyección internacional a este asunto al entrar en contacto en marzo de 2024 con Candace Owens, una 'influencer' afroamericana próxima a que propagó los rumores surgidos en Francia a sus varios millones de seguidores.

De hecho, los Macron han lanzado en un proceso paralelo contra Owens, a la que han denunciado por ".

