La Secretaría de Salud invitó a la población a participar en la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, para protegerse de infecciones respiratorias y evitar complicaciones por influenza, Covid-19 y neumococo durante los meses fríos.

Esta campaña se desarrolla entre octubre de 2025 y hasta el 3 de abril de 2026. Las vacunas son seguras y están disponibles de manera gratuita en las unidades médicas del sector público.

Las dosis contra influenza, neumococo y COVID-19 tienen como objetivo prioritario a: Niñas y niños menores de cinco años, personas de 60 años y más, personas con enfermedades de riesgo y personal de salud y personas embarazadas con excepción del biológico contra neumococo.

Lee también Ssa apertura módulos de vacunación para temporada invernal; se aplicarán biológicos contra Covid-19, influenza y neumococo

Vacunas en México (23/10/2025). Foto: Especial

En la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 participan todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud: Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y las Secretarías de Salud de las entidades federativas, con el acompañamiento del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

¿Dónde vacunarse en la CDMX contra Covid-19, influenza y neumococo?

Además de las instituciones de salud, la dependencia colocó cuatro módulos de aplicación en sus instalaciones, no solo para su personal sino también para la población en general, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y sus posibles complicaciones en esta época.

Por lo que, en estos espacios se aplican las vacunas contra COVID-19, influenza y neumococo:

Marina Nacional 60, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo ubicada en: https://maps.app.goo.gl/RLCAgepJFJLkX5LZA .

. Avenida Homero 213, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Ubicación: https://maps.app.goo.gl/YoQvkhSFad7v5VYR7 .

. Agrarismo 227, colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo ubicada en: https://maps.app.goo.gl/Y1xmNNfhCMp2Jc2K7 .

. Francisco de P. Miranda 157, Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón. Ubicación: https://maps.app.goo.gl/SqTXsRFvEcp9ZHP57.

Lee también Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Las vacunas se ofrecen de manera gratuita y sin necesidad de registro previo, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. “Las vacunas disponibles son seguras, eficaces y reducen el riesgo de complicaciones graves y protegen tanto a quienes se aplican la dosis como a su entorno”, señaló la dependencia en un comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro