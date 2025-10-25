Más Información

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

"Melissa" ya es huracán y se prevén lluvias torrenciales en el Caribe

"Melissa" ya es huracán y se prevén lluvias torrenciales en el Caribe

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

La Secretaría de Salud invitó a la población a participar en la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, para protegerse de infecciones respiratorias y evitar complicaciones por influenza, y neumococo durante los meses .

Esta campaña se desarrolla entre octubre de 2025 y hasta el 3 de abril de 2026. Las son seguras y están disponibles de manera gratuita en las unidades médicas del sector público.

Las dosis contra influenza, neumococo y COVID-19 tienen como objetivo prioritario a: Niñas y niños menores de cinco años, personas de 60 años y más, personas con enfermedades de riesgo y personal de salud y personas embarazadas con excepción del biológico contra neumococo.

Lee también

Vacunas en México (23/10/2025). Foto: Especial
Vacunas en México (23/10/2025). Foto: Especial

En la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 participan todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud: Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y las Secretarías de Salud de las entidades federativas, con el acompañamiento del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

¿Dónde vacunarse en la CDMX contra Covid-19, influenza y neumococo?

Además de las instituciones de salud, la dependencia colocó cuatro módulos de aplicación en sus instalaciones, no solo para su personal sino también para la población en general, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y sus posibles complicaciones en esta época.

Por lo que, en estos espacios se aplican las vacunas contra COVID-19, influenza y neumococo:

Lee también

Las vacunas se ofrecen de manera gratuita y sin necesidad de registro previo, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. “Las vacunas disponibles son seguras, eficaces y reducen el riesgo de complicaciones graves y protegen tanto a quienes se aplican la dosis como a su entorno”, señaló la dependencia en un comunicado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]