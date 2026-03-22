La edición número 98 de los legendarios Premios de la Academia dejó a su paso algunos de los memes más divertidos de la semana.

El actor Leonardo DiCaprio, que tantos memes ha protagonizado, volvió a quedar en el centro del ojo público tras una broma de Conan O'Brien.

Timothée Chalamet, Sean Penn y Michael B. Jordan fueron otros de los actores sobre los que también se hicieron memes.

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Así, la ceremonia que se llevó a cabo en Dolby Theatre, transcurrió entre la gala y el humor.

Timothée Chalamet viendo cómo le dan el Oscar a Michael B Jordan#Oscars



pic.twitter.com/z5MOPE8acQ — Roberto Haz (@tudimebeto) March 16, 2026

Foto: Vía X.

América vence al Mazatlán; también se lleva los memes

Por otro lado, el América también se llevó los memes de la semana después de que el domingo pasado vencieron al Mazatlán con un 2-0 en el estadio Ciudad de los Deportes.

Así, concluyen la actividad de la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Entre los festejos de su afición, parece que Las Águilas ya son tradicionales en los ríos del humor de internet. Y que este triunfo, con sello brasileño, no pasó desapercibido.

Foto: Vía X.

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Con información de Andrea Oliva y Nicolás Schiller Solti.

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