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La edición número 98 de los legendariosdejó a su paso algunos de los memes más divertidos de la semana.

El actor , que tantos memes ha protagonizado, volvió a quedar en el centro del ojo público tras una broma de Conan O'Brien.

, Sean Penn y Michael B. Jordan fueron otros de los actores sobre los que también se hicieron memes.

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Así, la ceremonia que se llevó a cabo en Dolby Theatre, transcurrió entre la gala y el humor.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

América vence al Mazatlán; también se lleva los memes

Por otro lado, el América también se llevó los memes de la semana después de que el domingo pasado vencieron al Mazatlán con un 2-0 en el estadio Ciudad de los Deportes.

Así, concluyen la actividad de la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Entre los festejos de su afición, parece que Las Águilas ya son tradicionales en los ríos del humor de internet. Y que este triunfo, con sello brasileño, no pasó desapercibido.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Con información de Andrea Oliva y Nicolás Schiller Solti.

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