Aunque recientemente Timothée Chalamet, nominado al Oscar, declaró que “a nadie le importan” el ballet y la ópera, sus palabras contrastan con la larga relación de su familia con la danza.

Según Playbill, en alguna ocasión Chalamet recordó su infancia rodeado de ballet:“Crecí entre bastidores. Mi abuela bailó en el New York City Ballet, mi madre bailó en el New York City Ballet, mi hermana bailó en el New York City Ballet. Crecí soñando en grande entre bastidores en el Koch Theater (en Lincoln Center) en Nueva York… Soy como un diagrama de Venn de las mejores influencias culturales del siglo XX y XXI.”,

Este cambio de postura ha desatado un intenso debate y críticas de la comunidad artística.

Esto dijo Timothée Chalamet de las artes escénicas

En una charla con el también actor Matthew McConaughey, que se está haciendo viral, el protagonista de "Dune" dijo:

“No quiero trabajar en ballet u ópera, o, ya sabes, cosas donde es como ‘oye, mantengamos esto vivo’, aunque es como que a nadie le importa esto ya.”

Inmediatamente, el Chalamet pareció percatarse de la polémica y añadió:

“Todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera allá afuera. Solo perdí 14 centavos en audiencia. Maldita sea, solo tomé un tema sin razón.”

Foto: Instagram oficial.

Las declaraciones surgieron luego de que, dentro de la entrevista, hablaran sobre cómo el lento desarrollo de una historia está pasando de moda en el cine y sobre cómo narrativas novedosas continúan atrayendo a la audiencia a las salas.

"Importamos": artistas responden a las declaraciones de Timothée Chalamet”

El bailarín mexicano Isaac Hernández, galardonado internacionalmente con el prestigioso Benois de la Danse, fijó su postura en redes.

En su cuenta de Despertares, organización que por más de una década ha reunido a miles de personas para celebrar la danza y promover oportunidades para jóvenes artistas, publicó un video con una frase contundente dirigida a Chalamet:

“¿A nadie le importa? @tchalamet… A nosotros sí.”

El clip combina fragmentos de las declaraciones de Chalamet con escenas de bailarines, en el que se destaca el compromiso de la comunidad con la danza clásica.

Mientras tanto, el Royal Ballet y la Ópera de Londres respondieron a los comentarios con videos de artistas en el escenario y entre bastidores, acompañados del mensaje “Importamos” y un corazón rojo.

La bailarina argentina Marialena Núñez, principal del Royal Ballet, reposteó el video de la compañía.

Foto: Instagram oficial.

Mientras que la Ópera de París compartió un clip de su producción actual "Nixon in China", protagonizada por Renée Fleming, ganadora de cinco premios Grammy, con la leyenda:

“Giro de trama: el ping-pong también existe en la ópera”,haciendo alusión a que Chalamet protagonizó "Marty Supreme", donde los soundtracks incluyen elementos de ópera.

Por su parte, la bailarina principal del New York City Ballet, Megan Fairchild, publicó en Instagram:

“Ni siquiera es la idea de que haya desestimado el ballet y la ópera lo que me molesta; es la sugerencia de que él tenía el talento y la aptitud para dedicarse a estos campos artísticos de nivel olímpico en primer lugar. ¡Timmy, no me di cuenta de que eras un bailarín o cantante de ópera de clase mundial que simplemente decidió no perseguirlo porque la actuación es más popular!”.

Fairchild finalmente le deseó suerte en su carrera rumbo al Oscar del 15 de marzo:

“Que los artistas apoyen a los artistas es importante. Ninguno de estos caminos es fácil, y no hay necesidad de dejar de lado el ballet ni la ópera.”

El bailarín colombiano Fernando Montaño reaccionó a Chalamet con una carta en inglés y español:

“Tengo un gran respeto por tu arte y por tu carrera, y creo que tus palabras no fueron dichas con intención negativa. Sin embargo, cuando nos expresamos públicamente, es importante recordar que nuestras palabras tienen influencia. Como artistas profesionales, es aún más importante ser conscientes de cómo lo que decimos puede ser recibido por los demás.”

En sus palabras, Montaño expresó que cada forma de arte debe ser valorada por lo que es y que todos comparten la responsabilidad de respetar las disciplinas:

“La comparación rara vez permite una verdadera comprensión; por el contrario, limita el crecimiento e impide que las personas desarrollen sus propios talentos y perspectivas. El arte florece no a través de la competencia, sino a través de la coexistencia de diferentes disciplinas, cada una aportando su propia riqueza a nuestro mundo cultural.”

La Metropolitan Opera de Nueva York sumó videos etiquetando directamente al actor, escribiendo:

“Este es para ti, @tchalamet…”citando palabras del propio Chalamet donde expresó su respeto por el ballet y la ópera.

Hasta el momento, el actor no ha emitido ninguna respuesta pública a los señalamientos.

Rodeado de Arte

Nicole Flender, madre de Chalamet, es exbailarina neoyorquina que formó parte del New York City Ballet y actuó en Broadway, mientras que la hermana de Timothée practicó ballet desde niña y también es actriz.