Por José Juan de Ávila

Hace una década, los jazzistas polacos Mieczysław Szcześniak y Krzysztof Herdzin unieron sus talentos para rendir tributo a la música de artistas de rock y pop como The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie, Eric Clapton, Marvin Gaye o Stevie Wonder, y grabaron el álbum Songs from Yesterday.

Cantante y compositor, Mieczysław Szcześniak (Kalisz, 1964) sonríe sobre el éxito que ha tenido esa aventura musical, abre sus enormes ojos azules y exclama que ganó en Polonia un disco de Platino, además de que su descarga en plataformas digitales ha sido muy popular en Estados Unidos y Japón.

Representante de su país en el festival Eurovisión en 1999 y con una docena de álbumes en su carrera, suele venir cada año a visitar a amigos en Jalisco, pero hasta ahora tendrá su debut en México en la edición 39 del Eurojazz, el sábado 7 de marzo, 18 horas, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Y, acompañado por el Trío Krzysztof Herdzin, justamente decidió que su presentación girará en torno a ese tributo a la música del pasado, con los 12 temas que incluye aquel álbum grabado en vivo en 2016.

“Estamos con un poco de miedo por cómo nos recibirán, porque hemos escuchado que en México los aficionados del jazz son muy ortodoxos, pero confío en el talento de los músicos que me acompañan, que tienen mucha capacidad de improvisar”, comenta Mieczysław Szcześniak en entrevista en la embajada de Polonia, con el auxilio en la traducción de Anna Vázquez Olzacka, agregada de prensa.

“Es muy interesante como podemos hacer esta música en jazz. Hablamos idiomas diferentes, pero tenemos una sola música. Nosotros usamos nuestro propio idioma musical para interpretar los temas”.

Herdzin estará frente al piano, con Robert Kubiszyn en el contrabajo y Cezary Konrad en la batería.

“Los arreglos son de Krzysztof Herdzin, pero es un trabajo conjunto. Grabamos en estudio pero como si estuviéramos tocando en un concierto en vivo”, comenta Szcześniak aún con estragos del jet lag.

Szcześniak y Herdzin crearon así un proyecto único a partir de la serie “Great American Songbook”, en el que destacan la voz del primero y los arreglos elegantes y sin pretensiones del pianista polaco.

El cantante indicó que muchas de las ideas de arreglos de Herdzin se realizaron en vivo en el estudio.

Los 12 temas que interpretarán Mieczysław Szcześniak y Trío Krzysztof Herdzin en su debut en Cenart son: Imagine (John Lennon, This is not America (David Bowie), What's going on (Marvin Gaye), My Cherie Amour (Stevie Wonder), Satisfaction (The Rolling Stone), Yesterday (The Beatles), Ribbon in the Sky (Stevie Wonder), Alfie (Dionne Warwick), Lovely Day (Bill Whithers), Tears in Heaven (Eric Clapton), What's a Wonderful World (Louis Armstrong), Can't Buy Me Love (The Beatles).

“Este es el genio de los creadores de estas canciones: son atemporales. Siempre intento extraer de las composiciones su esencia, experimentar momentos únicos en los que miramos cosas aparentemente pequeñas y mundanas. Yo y Herdzin quisimos hacer un tributo a estos músicos”, afirmó Szcześniak.

Agregó que se enfocaron en el talento, la musicalidad y las habilidades de estos artistas precursores de la música del siglo XX, pero en busca de trasladarlos al propio lenguaje del jazz que ellos desarrollan.

Reconoció que paradójicamente el reto más difícil de superar fue con los temas más pop, porque quisieron que al contarlos con su lenguaje también los textos parecieran que fueron hechos para ellos.

“En esta salsa de jazz, en estudio cambiábamos completamente todo el arreglo de alguna canción, intentábamos tocacarla en diferentes armonías, en diferentes ritmos”, añade Szcześniak con emoción.

“Nos dábamos el lujo de arreglar las canciones en diferentes armonías y tiempos; grabábamos lo que necesitábamos; lo importante era que la música nos hablara. Eso fue una experiencia muy interesante porque hacíamos algo original, no de otras personas nada más, finalmente sí son covers, pero con una ambición diferente y, al mismo tiempo, con respeto a esos artistas que admiramos”, apunta el cantante.

No ha sido la única ocasión que el cantante busca en otros la magia para hacer sus propias creaciones.

Szcześniak también realizó en Estados Unidos el proyecto de llevar los poemas del sacerdote católico Jan Twardowski (1915-2016) a la música, asistido con artistas brasileños que radican en aquel país.

Combinó sus textos favoritos de Twardowski, que hacen referencia a canciones polacas de preguerra con ritmos como bossa nova, samba, choriñjo, sao, para un espectáculo que llevó a diversos países.

Un concierto en una actuación magistral. El artista eligió sus poemas favoritos y compuso música para ellos. Mieczysław Szcześniak, valorado por la crítica, adorado por el público y respetado por la industria musical, cuenta al mundo historias que nadie había escuchado antes: las suyas propias.

En Polonia se presenta al cantante y productor tres veces ganador del premio Fryderyk como un artista de “una voz aterciopeada, canta bossa nova con el poder y la expresión del soul, el góspel y el jazz, con convicción, tocando empáticamente su corazón y su cabeza, cantando sus propias canciones pop”.

Szcześniak comparte que su principal inspiración fuera de la música son los poetas, pero también admite límites que ha enfrentado, en particular con la Nobel de Literatura 1996, Wisława Szymborska.

“Primordialmente amo a los poetas; la poesía es un atajo a la sabiduría del otro. Estoy fascinado por el mundo de otras personas, especialmente cuando alguien sabe traducir a los demás algo difícil de comprender y lo hace más fácil. Soy muy sensible, tengo muchas emociones, por eso amo a los poetas.

“Pero en el caso de Szymborska los ritmos de su poesía son muy difíciles de interpretar con música, su lenguaje es muy austero, pero fascinante, pero muy difícil de llevar a un lenguaje musical, en especial el sincopado del jazz. No fue lo mismo con Twardowski, un poeta muy popular en Polonia, a quien fue muy fácil traducir su riqueza a ritmos como el bossa nova”, agrega Mieczysław Szcześniak.

