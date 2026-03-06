La crisis económica que atraviesan los trabajadores de la Secretaría de Cultura —a cargo de Claudia Curiel de Icaza— parece ser una de las más agudas de las que se tenga registro en los más de 10 años de vida de la dependencia.

Una serie de malestares se han conjuntado en lo que va de este año: en primera instancia, la falta de pagos a trabajadores de honorarios o por Capítulo 3000 y, en segundo lugar, los bajos salarios que hoy afectan a mil 400 trabajadores basificados del Sector Central de Cultura que, aseguran empleados consultados por EL UNIVERSAL, no rebasan el salario mínimo establecido por ley en 2026.

Salarios dignos y pagos puntuales, entre las principales exigencias de los empleados que protestaron. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Sin embargo, el sector Central no es el único afectado por la crisis financiera. En febrero, protestas explotaron por el mismo tema en Radio Educación y Cineteca Nacional, siendo esta última uno de los casos más severos de la administración pública debido a que salió a la luz el tema de las pésimas condiciones laborales que padecen, la falta de personal y la explotación a la que son sometidos empleados de taquillas, proyeccionistas y los que atienden las zonas de venta de alimentos.

Esa crisis en Cineteca derivó en protestas de trabajadores, que se reunieron con autoridades para resolver su situación laboral hace apenas unas semanas.

Este lunes, trabajadores del Sector Central tomaron las instalaciones de dos puntos neurales de la Secretaría de Cultura: las oficinas de Arenal 40 y las de Paseo de la Reforma 175.

Empleados del sector cinematográfico se manifestaron hace unas semanas debido a la precariedad y malos tratos. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Ricardo Torres, integrante del Comité de Transparencia y de Rendición de Resultados del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC), señala que tuvieron que ejercer presión para poder reunirse con Curiel de Icaza y con las autoridades de la Unidad de Administración y Finanzas de la SC.

“En un principio la reunión nos la planteaban para el 8 de mayo, luego la adelantaron para el 22 de abril, porque Claudia Curiel no podía antes, pero, ante la presión, nos convocaron desde anoche para llevar a cabo la reunión hoy mismo”, dijo Ricardo Torres la tarde del miércoles.

Ayer, la dependencia informó que las representaciones sindicales del Sector Central entregaron a Curiel de Icaza su pliego petitorio para resolver la situación de los salarios y otras problemáticas, el cual comenzará a ser atendido a partir del 10 de marzo.

Sin embargo, en más de una ocasión la dependencia responsabiliza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que los salarios de sus trabajadores no alcancen el mínimo por ley.

En un comunicado compartido este miércoles, la Secult señaló que “esta Secretaría (Hacienda) no está ahora en condiciones de dar fechas concretas de solución, como piden algunos sindicatos como condición para abrir los espacios cerrados”, y señaló que para que el problema de los salarios que no alcanzan el sueldo mínimo quede solucionado, primero se debe trabajar y aprobar una política general de salarios de toda la administración pública federal.

Sobre las oficinas tomadas, primero se liberaron las de Arenal 40, como respuesta a la primera mesa de trabajo, y la tarde de ayer las de Reforma 175, derivado de la promesa de Curiel de Icaza de resolver las diferentes problemáticas a partir del 10 de marzo.

Problema de fondo

Además del Sector Central, la semana pasada trabajadores del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y profesores del Centro de Capacitación Cinematográfica, ambos dependientes de la Secretaría de Cultura, lanzaron comunicados donde denunciaron la falta de pagos a trabajadores de honorarios y amagaron con protestas y paro de labores si no se les reanudaban sus salarios.

Si bien el paro de labores de estas dos instituciones logró ser desactivado con el compromiso de las autoridades de que los pagos comenzarían a ser depositados a partir del 5 de marzo, el problema de fondo es el presupuesto de Cultura.

En 2024, por ejemplo, la Secretaría de Cultura recibió un presupuesto total de 16 mil 764 millones 896 mil pesos, un pico histórico pero que estuvo impulsado por los megaproyectos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el Proyecto Chapultepec y el Tren Maya.

En 2025, el presupuesto cayó a 15 mil 81 millones 496 mil 999 pesos, y para este año la cifra fue casi la misma, lo que representa que todos los sectores tienen que operar con el mismo presupuesto (15 mil 82 millones 889 mil 146 pesos), pero con inflación de por medio (que para este 2026 alcanzó el 3.92% según datos del INEGI).

En un inicio, Hacienda anunció un presupuesto para Cultura de 13 mil 097 millones 389 mil 146 pesos, lo que prendió las alarmas en todas las comunidades e instituciones que conforman el sector.

Luego, la Cámara de Diputados aprobó una reasignación de mil millones 985 mil 500 mil pesos, no obstante, ese reajuste se destinó a rubros específicos: a los sectores de educación artística de los institutos nacionales de Bellas Artes y Literatura y de Antropología e Historia, para la operación del IMCINE y para el fortalecimiento de la Unidad de Culturas Vivas y Patrimonio Inmaterial.

“Sabemos que ese aumento presupuestal se fue al IMCINE, al INAH y al INBAL, y aunque también se recibió un aumento al Sector Central, se fue a órganos desconcentrados, pero aquí, en el área central, hemos sido los más castigados. Pero incluso IMCINE ha protestado por la falta de pagos, y eso que hubo una reunión con la comunidad cinematográfica donde se prometieron apoyos, pero no se atiende el problema de fondo que son los pagos”, explicó Ricardo Torres.

Agregó que la situación de la precariedad en los pagos no es algo reciente, sino que se le planteó a Curiel de Icaza desde el año pasado, pero no ha respondido positivamente a los requerimientos. “Sentimos que nos da largas, que nos dan atole con el dedo, las autoridades siempre dicen que están preocupadas, y siempre nos dicen que tienen un proyecto para mejorar los pagos ante Hacienda, pero nunca nos presentan ese proyecto, lo que concluimos es que no hay ninguna propuesta ante Hacienda para resolver esta situación”.

Otras dependencias

La falta de dinero ha afectado más áreas de la Secretaría de Cultura, como Radio Educación, que en 2025 cumplió su centenario, y de la que el mes pasado trabajadores señalaron por estar muriendo “por inanición”.

En este caso, se repitió el patrón de la falta de recursos para operar, pero de forma grave, ya que un punto de quiebre que activó varias protestas el mes pasado fue que no había dinero ni para pagar la energía eléctrica.

Ante la presión de trabajadores, y luego de que su directora, Fernanda Tapia, fuera señalada por ellos de no estar presente, esta semana se informó de la liberación de recursos adicionales para atender las problemáticas salariales.

En la Biblioteca Vasconcelos se denunció el despido de 31 bibliotecarios y la falta de recursos para operar, sin embargo, la Secretaría de Cultura informó que se llegó a un acuerdo para mantener con contrato de honorarios a dichos trabajadores.

En Cineteca, trabajadores dieron de plazo hasta el 27 de marzo para que las autoridades resuelvan el tema de los salarios y la falta de personal, pero una fuente interna señala que en los últimos días se despidió personal de honorarios.

