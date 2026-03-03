Este martes, trabajadores de base de la Secretaría de Cultura Federal han cerrado las oficinas de la dependencia, ubicadas en Arenal 40 y Reforma 175, pues sus peticiones de que se actualice el tabulador de salarios conforme al actual salario mínimo no han sido atendidas.

“Ya hemos tenido mucha paciencia”, dice Ricardo Torres, trabajador de la Secretaría y miembro del Comité de transparencia del Sindicato Nacional de Cultura, como reacción a la tarjeta informativa que publicó hoy la oficina del gobierno en el que se lee: “Esta Secretaría no está ahora en posibilidad de dar fechas concretas de solución, como piden algunos sindicatos como condición para abrir los espacios cerrados. (...) Pedimos paciencia y confianza”.

Trabajadores de base de la Secretaría de Cultura Federal cierran las oficinas de la dependencia, ubicadas en Arenal 40 y Reforma 175. Foto: Frida Juárez/EL UNIVERSAL.

Torres y Oscar Olivares, trabajador y secretario de finanzas del mismo sindicato, explicaron en entrevista que hay una serie de demandas que “se vienen arrastrando” desde enero de 2025:

“Ahorita la principal es nuestra nivelación salarial, porque con los aumentos de salarios mínimo generales porque como trabajadores del Estado hemos quedado rezagados, estamos debajo del salario mínimo y no sólo nosotros, de acuerdo con Hacienda son 150 mil trabajadores que no alcanzamos el salario mínimo”, dice Torres.

Los trabajadores explican que otras peticiones de su protesta es que para la jubilación tampoco están registrados con el salario mínimo actual y problemas de actualización de uniforme, entre otras demandas.

Foto: Frida Juárez/EL UNIVERSAL.

Por su parte, Secretaría de Cultura hizo hoy un llamado al diálogo, a través de “conformar una mesa de atención permanente”. Pero esto, indican los trabajadores, ya no es suficiente, pues consideran les están dando “atole con el dedo” porque en ocasiones anteriores se ha dado el diálogo pero “no se resuelve nada, las autoridades no quieren comprometerse, no firman nada, nos hablan de un proyecto para solucionar este problema, pero ese proyecto no nos lo han enseñado”, añade Torres.

Los trabajadores señalan que han mandado oficios a la secretaria Claudia Curiel de Icaza, pero “ni siquiera ha tenido el respeto para respondernos”, reclaman.

La dependencia argumenta que no es posible solucionar la actualización del salario en un sólo sector, pues se tiene emitir una política general de salarios “a todos los que formamos parte de la Administración Pública Federal” y que exigir una fecha resolutoria es “no comprender todo el trabajo que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para asegurar viabilidades presupuestales antes de emitir lineamientos salariales para todos los sectores”. No obstante, los trabajadores explican que anteriormente SHCP “ya ha responsabilizado a Secretaría de Cultura que ellos tienen que resolverlo con el presupuesto con el que contamos”.

Foto: Frida Juárez/EL UNIVERSAL.

La protesta comenzó este lunes y los trabajadores afirman que, de no conseguir conversar directamente con Curiel de Icaza, continuará el cierre de espacios, entre los que se podría encontrar la Biblioteca Vasconcelos, el Cenart, la Biblioteca de México y más.

Esta manifestación por mejorar las condiciones laborales se suma a las últimas a las que se ha enfrentado la Secretaría de Cultura en el año y que han tenido lugar en la Biblioteca Vasconcelos, Radio Educación y Cineteca Nacional.